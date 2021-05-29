HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Kore yetim çocukların madenlerde ‘gönüllü çalıştığını’ duyurdu

Kuzey Kore yetim çocukların madenlerde ‘gönüllü çalıştığını’ duyurdu

29.05.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore’nin devlet ajansı KCNA, yetim çocukların devlet tarafından işletilen madenler ve çiftliklerde gönüllü çalıştığını duyurdu. Ajans “gençliklerinin zirvesinde, bilgelik ve cesaret dolu” yüzlerce çocuğun devlet için para almadan çalıştığını aktardı.

Kuzey Kore yetim çocukların madenlerde ‘gönüllü çalıştığını’ duyurdu

Kuzey Kore'nin devlet ajansı KCNA, yetim çocukların devlet tarafından işletilen madenler ve çiftliklerde gönüllü çalıştığını duyurdu.

Ajans "gençliklerinin zirvesinde, bilgelik ve cesaret dolu" yüzlerce çocuğun devlet için para almadan çalıştığını aktardı.

Çocukların yaşları belirtilmese fotoğraflardakilerin 13-19 yaş grubunda olduğu görülüyor.

İnsan hakları örgütleri Kuzey Kore'yi uzun zamandır çocukları zorla çalıştırmakla suçluyor.

BBC Şubat ayında Güney Koreli savaş esirlerinin kömür madenlerinde köleliğe zorlandığına dair iddiaları haberleştirmişti.

Kuzey Kore ise iddiaları reddediyor.

Devlet Başkanı Kim Jong-un Nisan ayında yaptığı bir konuşmada halka, yaklaşmakta olan zor zamanlar için hazırlık yapmasını söyledi. Sorunların böylesine açıkça kabul edilmesi Kuzey Kore'de nadiren görülen bir durum.

Kuzey Kore'nin pandemiyle birlikte sınırlarını kapatması, ekonomik olarak ayakta kalmasını sağlayan ticaret ortağı Çin'le ticareti azalttı.

Devlet medyasında geçen hafta boyunca yayınlanan başka haberlerde de "gönüllülerin" ağır işlerde başlaması övülüyordu.

Bugün KCNA'da yer alan haberde fabrikalar, tarlalar ve ormanlarda çalışmak için 700 yetimin gönüllü olduğu aktarıldı.

Ajans Perşembe günkü haberinde de "Onlarca yetim çocuk Çonnae Bölgesi Kömür Madenciliği Kompleksi'ne akın ederek, Parti'nin onlara göstermiş olduğu şefkatin yalnızca milyonda birini geri ödeyebilmeye dair yeminlerini yerine getirdi" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020'de hazırladığı bir raporda Kuzey Kore'yi "en kötü çocuk işçiliği uygulamalarını hayata geçirmekle" suçlamıştı.

Raporda çocukların ana yollarda kar temizlemek veya fabrikalarda üretimi artırmak gibi zorlu işlerde çalıştırıldığı aktarılmıştı.

ABD'ye göre en genci 16-17 yaşında olan bazı gruplar da köprü yapımı gibi projelerde 10 yıl çalışmaya zorlanıyor. Bu gençlerde zorla çalıştırmadan kaynaklanan fiziksel ve psikolojik incinmeler, yetersiz beslenme, yorgunluk ve gelişim eksiklikleri görülüyor.

Kuzey Kore, nükleer silah programı nedeniyle yıllardır uluslararası yaptırımlar altında. Bu durum ülke ekonomisinin gelişmesinin önünde büyük bir engel yaratıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildiİngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü

En Çok Okunan Haberler

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Tüyler ürpertti! Boşandığı kadını öldürüp çelik sandığa koymuş

Tüyler ürpertti! Boşandığı kadını öldürüp çelik sandığa koymuş

Beyaz'ın evinden paylaştı! Kim bu güzel?

Beyaz'ın evinden paylaştı! Kim bu güzel?

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! Erdoğan tarih verdi

Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! Erdoğan tarih verdi

Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.