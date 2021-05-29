Kuzey Kore yetim çocukların madenlerde ‘gönüllü çalıştığını’ duyurdu

Devlet Başkanı Kim Jong-un Nisan ayında yaptığı bir konuşmada halka, yaklaşmakta olan zor zamanlar için hazırlık yapmasını söyledi. Sorunların böylesine açıkça kabul edilmesi Kuzey Kore'de nadiren görülen bir durum.

Ajans "gençliklerinin zirvesinde, bilgelik ve cesaret dolu" yüzlerce çocuğun devlet için para almadan çalıştığını aktardı.

Kuzey Kore'nin devlet ajansı KCNA, yetim çocukların devlet tarafından işletilen madenler ve çiftliklerde gönüllü çalıştığını duyurdu.

Bugün KCNA'da yer alan haberde fabrikalar, tarlalar ve ormanlarda çalışmak için 700 yetimin gönüllü olduğu aktarıldı.

Ajans Perşembe günkü haberinde de "Onlarca yetim çocuk Çonnae Bölgesi Kömür Madenciliği Kompleksi'ne akın ederek, Parti'nin onlara göstermiş olduğu şefkatin yalnızca milyonda birini geri ödeyebilmeye dair yeminlerini yerine getirdi" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020'de hazırladığı bir raporda Kuzey Kore'yi "en kötü çocuk işçiliği uygulamalarını hayata geçirmekle" suçlamıştı.

Raporda çocukların ana yollarda kar temizlemek veya fabrikalarda üretimi artırmak gibi zorlu işlerde çalıştırıldığı aktarılmıştı.

ABD'ye göre en genci 16-17 yaşında olan bazı gruplar da köprü yapımı gibi projelerde 10 yıl çalışmaya zorlanıyor. Bu gençlerde zorla çalıştırmadan kaynaklanan fiziksel ve psikolojik incinmeler, yetersiz beslenme, yorgunluk ve gelişim eksiklikleri görülüyor.

Kuzey Kore, nükleer silah programı nedeniyle yıllardır uluslararası yaptırımlar altında. Bu durum ülke ekonomisinin gelişmesinin önünde büyük bir engel yaratıyor.

