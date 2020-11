Kuzey Kore’yi defalarca ziyaret eden adamı en çok şaşırtan şey

Ancak ülke, sıkı engelleme duvarları ile kendisini izole etmeden önce, ülkede turizmi teşvik etmeye çalışıyordu. Her yıl binlerce turistin hükümet gözetimi altında ülkeyi ziyaret etmelerine izin verildi.

Kuzey Kore’ye olan ilgisinin Polonyalı köklerine dayandığını düşünen Kulesza, “Çocukken komünist Polonya hakkındaki hikayelerle büyüdüm. Bu da ülkeye olan ilgimi muhtemelen artırdı. Kore dili ve uluslararası ilişkiler üzerine üniversite eğitimi aldım” dedi.

Kuzey Kore ile ilgili en etkileyici hikayesini ise “Orayla ilgili en çılgın ve en özel anım, Cumhuriyet’in Kuruluş Günü’nde binlerce Korelinin başkent Pyongyang’da “We Will Go To Mt Paektu” şarkısını söylediğini görmekti. Moran Hill’deki ulusal bayram kutlamaları çok güzel bir zamandır. Binlerce insan dışarıda aileleriyle ve arkadaşlarıyla içki içerek eğlenir” dedi.

2017’de Moran Hill’de gerçekleşen kutlamalardan.

Kulesza, bu ulusal bayramı “Genellikle yaşlı gruplar halk dansı yaparak şarkı söyler. Bu günlerde polisler insanlara karşı daha katıdır” dedi.

Geçtiğimiz sene gerçekleşen kutlamalarda polisin katı tutumu halkın protestosuyla karşılaşmış, Kulesza da bu tepkiler sırasında kendini tutamayıp, sessiz olunması söylendiği halde kalabalığın içinde ayağa kalkarak en popüler Kuzey Kore şarkılarından birini söylemeye başlamış. Bunun üzerine yüzlerce insan ayağa kalkarak şarkıya eşlik etmiş. Kulesza polisle başı belaya gireceği için biraz endişelense de, parktaki sayısız yaşlı kendisine sarılmış.