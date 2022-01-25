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Kuzey Kore Yine Füze Test Etti

25.01.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, yeni bir füze denemesi daha gerçekleştirdi. Güney Kore tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin iki ayrı füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi

Kuzey Kore Yine Füze Test Etti

Kuzey Kore, yeni bir füze denemesi daha gerçekleştirdi. Güney Kore tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin iki ayrı füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi. Böylece Kuzey Kore, bu ay beşinci askeri silah denemesini yapmış oldu.

İsmi açıklanmayan bir Güney Koreli yetkili, Güney Kore ve ABD’li istihbarat yetkililerinin tespit edilen füze denemesiyle ilgili olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi ancak detay bilgi paylaşmadı. Bir başka yetkili de denemenin Kuzey Kore kara sınırları içerisinde yapıldığının tespit edildiğini söylemekle yetindi.

Kuzey Kore’nin son dönemde füze denemelerini arttırması dikkat çekiyor. Son olarak yapılan açıklamada Kuzey Koreli yetkililer, ülkenin ABD ana karasını hedef alacak ve nükleer başlık taşıyabilecek füze geliştirme çalışmalarına devam edileceğini belirttiler. Söz konusu çalışmalar 2018 yılında ABD ve Kuzey Kore arasında kurulan diplomatik girişimlerle durdurulmuştu.

Askeri uzmanlar, Kuzey Kore’nin özellikle Çin’de 4 Şubat’ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları sonrasında daha da artmasını beklediklerini dile getiriyorlar.

Kuzey Kore devlet medyası genel olarak denemelerin yapılmasından bir gün sonra denemelere ilişkin bilgileri paylaşıyor o sebeple bugün Kuzey Kore’den henüz füze denemelerine ilişkin bir bilgi paylaşılmış değil.

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