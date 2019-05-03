ROMA (AA) - Kuzey Kore'de gıda kaynaklarının ve tarımdaki verimin azalması sonucu ülkede 10 milyondan fazla kişinin "ciddi gıda sıkıntısı" içinde olduğu bildirildi.

Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) yapılan açıklamada, "olumsuz iklim koşullarının ve yakıt, gübre ve yedek parça gibi sınırlı miktardaki tarımsal girdi kaynaklarının, Kuzey Kore'nin 2018/2019 gıda mahsulü üretimi üzerinde önemli olumsuz etkileri olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, BM yetkilileri tarafından Kuzey Kore'de yapılan gıda güvenliği ile ilgili değerlendirmede, ülkede son on yılda olumsuz iklim şartlarına bağlı olarak maruz kalınan en kötü hasat dönemlerinden birinin ardından yaklaşık 10,1 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çektiğinin belirlendiği aktarıldı.

Diğer yandan açıklamada, geçen ay BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte yürütülen bu değerlendirmede, yetkililerin, ülkedeki "endişe verici derecede düşük gıda tüketim seviyesini, sınırlı beslenme çeşitliliğini ve ailelerin daha az yemek yemeye mecbur kaldığını" tespit ettiği kaydedildi.