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Kuzey Kore'de 10 milyon kişi "ciddi gıda sıkıntısı" çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'de 10 milyon kişi "ciddi gıda sıkıntısı" çekiyor

ROMA (AA) - Kuzey Kore'de gıda kaynaklarının ve tarımdaki verimin azalması sonucu ülkede 10 milyondan fazla kişinin "ciddi gıda sıkıntısı" içinde olduğu bildirildi.

Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) yapılan açıklamada, "olumsuz iklim koşullarının ve yakıt, gübre ve yedek parça gibi sınırlı miktardaki tarımsal girdi kaynaklarının, Kuzey Kore'nin 2018/2019 gıda mahsulü üretimi üzerinde önemli olumsuz etkileri olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, BM yetkilileri tarafından Kuzey Kore'de yapılan gıda güvenliği ile ilgili değerlendirmede, ülkede son on yılda olumsuz iklim şartlarına bağlı olarak maruz kalınan en kötü hasat dönemlerinden birinin ardından yaklaşık 10,1 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çektiğinin belirlendiği aktarıldı.

Diğer yandan açıklamada, geçen ay BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte yürütülen bu değerlendirmede, yetkililerin, ülkedeki "endişe verici derecede düşük gıda tüketim seviyesini, sınırlı beslenme çeşitliliğini ve ailelerin daha az yemek yemeye mecbur kaldığını" tespit ettiği kaydedildi.

İki kuruluşun da söz konusu durumun, "yetersiz beslenmeye karşı en savunmasız olan küçük çocuklar ile hamile ve emziren kadınlar için özellikle endişe verici" olduğunu vurguladığının altı çizildi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) mart ayında yapılan açıklamada, BM Kuzey Kore Koordinatörü Tapan Mişra tarafından yayımlanan raporda da Kuzey Kore nüfusunun yüzde 43'üne denk gelen 11 milyon kişinin yetersiz beslendiğine dikkat çekilmişti.

Kuzey Kore'de "gıda güvensizliği ve beslenme yetersizliğinin" yaygın olduğuna işaret edilen raporda, her beş çocuktan birinde beslenme bozukluğunun neden olduğu gelişim geriliği görüldüğü belirtilmişti.

BM raporunda, 25,5 milyonluk nüfusun 3,8 milyonunun 120 milyon dolar değerinde acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı

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