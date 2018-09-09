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Kuzey Kore'de Cumhuriyet Günü kutlamalarında barış havası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin Kuruluşu Günü kutlamaları için yapılan geçit töreninde ağır silahlar ve uzun menzilli füzeler yer almadı - Törende sivil halka ve ekonomik kalkınmaya vurgu yapıldı

PYONGYANG (AA) - Kuzey Kore'de 9 Eylül Cumhuriyetin Kuruluşu Günü kutlamalarında yıl başından bu yana Güney Kore ve ABD ile başlatılan diplomatik yakınlaşmanın izleri görüldü.

Önceki yıllarda ülkenin ağır silahlarının ve askeri gücünün sergilenmesine odaklanan geçit töreninde bu yıl daha çok sivillere ve ekonomik kalkınmaya vurgu yapıldı.

Törende birkaç tank dışında yalnızca uygun adım yürüyen askerler yer aldı. Bu yılki törende uzun menzilli füze bataryalarına yer verilmemesi dikkati çekti.

Kim Il Sung Meydanı'nda yapılan geçit törenin büyük bölümünde siviller yer aldı. Hemşireler, öğrenciler ve inşaat işçileri renkli kıyafetleriyle meydanda yürüdü. Tribünlerdeki halk, ellerindeki farklı renkli kartları indirip kaldırarak farklı kompozisyonlar oluşturdu.

Gösterilerde ekonomik kalkınmaya yapılan vurgu da dikkati çekti.

Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanı sıra Çin yönetiminin 3 numaralı ismi, Çin Halk Meclisi Merkez Komitesi Başkanı Li Canşu da katıldı. Kim törenin sonunda Li ile protokol balkonunda el sıkışarak poz verdi.

- Kuzey-Güney yakınlaşması

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin eylül ayında, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.

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9 Eylül ABD Cumhuriyetin Kuruluşu Günü çin Güney Kore Kuzey Kore

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