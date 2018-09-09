Kuzey Kore'de Cumhuriyet Günü kutlamalarında barış havası

Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanı sıra Çin yönetiminin 3 numaralı ismi, Çin Halk Meclisi Merkez Komitesi Başkanı Li Canşu da katıldı. Kim törenin sonunda Li ile protokol balkonunda el sıkışarak poz verdi.

Kim Il Sung Meydanı'nda yapılan geçit törenin büyük bölümünde siviller yer aldı. Hemşireler, öğrenciler ve inşaat işçileri renkli kıyafetleriyle meydanda yürüdü. Tribünlerdeki halk, ellerindeki farklı renkli kartları indirip kaldırarak farklı kompozisyonlar oluşturdu.

Önceki yıllarda ülkenin ağır silahlarının ve askeri gücünün sergilenmesine odaklanan geçit töreninde bu yıl daha çok sivillere ve ekonomik kalkınmaya vurgu yapıldı.

PYONGYANG (AA) - Kuzey Kore'de 9 Eylül Cumhuriyetin Kuruluşu Günü kutlamalarında yıl başından bu yana Güney Kore ve ABD ile başlatılan diplomatik yakınlaşmanın izleri görüldü.

- Kuzey-Güney yakınlaşması

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin eylül ayında, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.

