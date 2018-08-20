Kuzey Kore’de Duygusal Buluşma

Bir grup Güney Koreli yakınlarıyla kısa süreliğine buluşabilmek için sıkı güvenlik önlemleriyle korunan sınırdan Kuzey Kore’ye geçti. Son üç yıldır ilk kez aileler akrabalarıyla biraraya geldi. 92 yaşındaki Güney Koreli Lee Keum Seom ise 71 yaşındaki oğlu Ri Sang Chol ile ilk kez buluştu. Anne-oğul 1950-1953'teki Kore savaşından bu yana görüşmemişti. 92 yaşındaki anne oğlunun yanaklarını okşarken gözyaşlarını tutamadı.
İki Kore arasındaki aile buluşmalarında Koreliler’in çoğu 70’lerinde oluyor, ölmeden önce de sevdikleriyle buluşmayı arzu ediyorlar. Çoğu yakınlarının hayatta olup-olmadığını bile bilmiyor. Çünkü sınırın diğer tarafına geçip birbirlerini ziyaret etmeleri, birbirlerine mektup göndermeleri ya da aramaları yasak.
Güney Koreliler Kuzey Kore’deki duygusal buluşmada birbirlerinin ellerini tuttular, gözlerindeki yaşları mendilleriyle sildiler. Birbirlerine buluşmaya gelemeyen aile fertlerinin fotoğraflarını gösterdiler.
Yaklaşık 90 Güney Koreli aile fertleriyle birlikte Kuzey Koreli akrabalarıyla Çarşamba gününe kadar biraraya gelecek, sonrasında da Güney Kore’ye dönecekler. Cuma günü de 300 kişilik Güney Koreli bir grup daha Kuzey Kore’ye geçerek yakınlarıyla buluşacak.
Güney Kore, ayrı kalan aileler konusunu, Kore Yarımadası’nın Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmasıyla sonuçlanan ve milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği Kore Savaşı’nın yol açtığı en büyük insani sorun olarak görüyor. Bu sebeple Güney Kore hükümeti nezdinde aile birleşmelerinden sorumlu bulunan bakanlık bile var. Aile birleşmelerinden sorumlu Bakanlığı’na göre, Kuzey Kore’de yakın ya da uzak akrabası bulunan 600.000-700.000 Güney Koreli bulunuyor. Aile birleşimi talebinde bulunan 132 bin Güney Kore vatandaşından en az 75 bini artık hayatta değil.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, aile birleşimi programını genişletme çabaları için zamanın dolmak üzere olduğunu bir kez daha vurguladı. Hem Güney hem de Kuzey Kore için, sevdiklerinin hayatta olup-olmadığını bile öğrenemeden yaşlı insanların hayatını kaybettiğine tanık olmak utanç verici olacak” diye konuştu.
Kuzey Kore, daha fazla kişinin aile birleşimi programından yararlanabilmesi konusunda yapılan talepleri kabul etmek istemiyor. Analistlere göre kapalı bir toplum olan Kuzey Kore aile birleşimi konusunu önemli bir pazarlık unsuru olarak görüyor ve aile birleşimlerinin kapsamının genişlemesini kendi halkının dış dünyaya ilişkin bilincini daha da artıracağı konusundan da endişe duyuyor. Güney Kore aile birleşimi programından yararlanacakları bilgisayar ortamında yapılan çekilişle belirliyor. Kuzey Kore’ninse bu kişileri seçerken otoriter liderliğe sadakati ölçü aldığı düşünülüyor.
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