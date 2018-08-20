Kuzey Kore’de Duygusal Buluşma

Bir grup Güney Koreli yakınlarıyla kısa süreliğine buluşabilmek için sıkı güvenlik önlemleriyle korunan sınırdan Kuzey Kore’ye geçti. Son üç yıldır ilk kez aileler akrabalarıyla biraraya geldi. 92 yaşındaki Güney Koreli Lee Keum Seom ise 71 yaşındaki oğlu Ri Sang Chol ile ilk kez buluştu. Anne-oğul 1950-1953'teki Kore savaşından bu yana görüşmemişti. 92 yaşındaki anne oğlunun yanaklarını okşarken gözyaşlarını tutamadı.

İki Kore arasındaki aile buluşmalarında Koreliler’in çoğu 70’lerinde oluyor, ölmeden önce de sevdikleriyle buluşmayı arzu ediyorlar. Çoğu yakınlarının hayatta olup-olmadığını bile bilmiyor. Çünkü sınırın diğer tarafına geçip birbirlerini ziyaret etmeleri, birbirlerine mektup göndermeleri ya da aramaları yasak.

Güney Koreliler Kuzey Kore’deki duygusal buluşmada birbirlerinin ellerini tuttular, gözlerindeki yaşları mendilleriyle sildiler. Birbirlerine buluşmaya gelemeyen aile fertlerinin fotoğraflarını gösterdiler.

Yaklaşık 90 Güney Koreli aile fertleriyle birlikte Kuzey Koreli akrabalarıyla Çarşamba gününe kadar biraraya gelecek, sonrasında da Güney Kore’ye dönecekler. Cuma günü de 300 kişilik Güney Koreli bir grup daha Kuzey Kore’ye geçerek yakınlarıyla buluşacak.