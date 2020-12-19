Kuzey Kore’de Gizli Nükleer Tesis İddiasıyla İlgili Yeni Rapor

Kuzey Kore’de başkent Pyongyang yakınlarındaki gizemli bir tesiste yürütülen faaliyetlerle ilgili yeni bir rapor yayınlandı. Raporda, tesiste nükleer bomba üretimi için parçaların üretiliyor olabileceği iddia ediliyor.

Pyongyang’in güneybatı sınırına yakın bir bölgede ilk olarak 2018 yılında tespit edilen ve birkaç binadan oluşan Kangson adlı tesiste nükleer bomba yapımında kullanılmak üzere gizli bir şekilde uranyum zenginleştirme işlemi yapıldığı tahmin ediliyordu.

Merkezi Washington’da olan Stimson Merkezi’nin 38 North adlı projesini yürüten Kuzey Kore gözlemcileri bugün bu tesisle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Reuters haber ajansının, yayınlanmadan önce incelediği raporda, tesisin uydu görüntülerinin, burada uranyum zenginleştirme işleminden ziyade, uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjler için parçaların üretildiği tesisleri işaret ettiği belirtiliyor.

Raporu hazırlayanlardan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) eski yetkililerinden Olli Heinonen, “Tesisin özelliklerine bakıldığında, daha çok santrifüj üretiminde kullanılan bir tesise benziyor” ifadelerine yer verdi.