Kuzey Kore’de Gizli Nükleer Tesis İddiasıyla İlgili Yeni Rapor

Kuzey Kore’de başkent Pyongyang yakınlarındaki gizemli bir tesiste yürütülen faaliyetlerle ilgili yeni bir rapor yayınlandı. Raporda, tesiste nükleer bomba üretimi için parçaların üretiliyor olabileceği iddia ediliyor.
Pyongyang’in güneybatı sınırına yakın bir bölgede ilk olarak 2018 yılında tespit edilen ve birkaç binadan oluşan Kangson adlı tesiste nükleer bomba yapımında kullanılmak üzere gizli bir şekilde uranyum zenginleştirme işlemi yapıldığı tahmin ediliyordu.
Merkezi Washington’da olan Stimson Merkezi’nin 38 North adlı projesini yürüten Kuzey Kore gözlemcileri bugün bu tesisle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Reuters haber ajansının, yayınlanmadan önce incelediği raporda, tesisin uydu görüntülerinin, burada uranyum zenginleştirme işleminden ziyade, uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjler için parçaların üretildiği tesisleri işaret ettiği belirtiliyor.
Raporu hazırlayanlardan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) eski yetkililerinden Olli Heinonen, “Tesisin özelliklerine bakıldığında, daha çok santrifüj üretiminde kullanılan bir tesise benziyor” ifadelerine yer verdi.
Şu an raporu hazırlayan Stimson Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Heinonen ayrıca, daha önce tahmin edildiğinin aksine, tesiste uranyum zenginleştirme faaliyetinin yürütülmesine yetecek bir altyapı bulunmadığının da altını çiziyor.
Kuzey Kore yönetimi, ülke sınırları içinde gizli nükleer tesisler olduğu yönündeki iddiaları reddetmeye devam ediyor.
38 North projesi direktör yardımcısı Jenny Town da, “Açıkça belirtilmeyen tesisler konusu ABD ile Kuzey Kore arasındaki müzakereler için bir etken olacaksa, bu tesislerin rolünü ve Kuzey Kore’nin nükleer silah geliştirme programındaki yerini daha iyi anladığımızda var olduğu öne sürülen bu tesislerle ilgili daha iyi bilgi edinmiş oluruz” ifadelerini kullandı.
Kangson tesisiyle ilgili bugün yayınlanan araştırma ve analiz raporunun incelenmesi sonucunda, söz konusu tesiste gerçekten nükleer bomba üretimi için mi faaliyet gösteriliyor yoksa makine üretimi mi yapılıyor sorusuna da daha iyi bir yanıt bulunabilir.
Reuters’a konuşan analist David Albright, eldeki bilgilerin Kangson’da uranyum zenginleştirildiği yönünde yeterli kanıt sunmadığı görüşünde.
Bir ABD istihbarat yetkilisi de Kangson tesisinde uranyum zenginleştirme faaliyetleri olabileceği yönünde haklı şüpheleri olduğunu ancak delil bulunmadığını belirtti.
IAEA yetkilileri de Kangson’da uranyum zenginleştiriliyor olabileceğini ancak Kuzey Kore 2009 yılından bu yana gözlemcilerin teftişlerine izin vermediğinden bununla ilgili kesin bir sonuca varmanın mümkün olmadığını savunuyor.
King’s College London’dan Kore uzmanı Ramon Pacheco ise Avrupalı yetkililerin bu konuya Amerikalı yetkililerden daha temkinli yaklaştığına dikkat çekerek, “Avrupalılar ‘orada ne olduğundan tam emin değiliz’ diyor ve bu nedenle de daha belirgin bir kanıt olmadan orada uranyum zenginleştirildiği sonucuna varmıyorlar” dedi.