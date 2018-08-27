Kuzey Kore'de gözaltına alınan Japonya vatandaşı sınır dışı edildi

Kuzey Kore'de ay başında bilinmeyen nedenle gözaltına alınan Japonya vatandaşı serbest bırakıldı.

Kyodo ajansının Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, yabancı bir turizm firmasının organize ettiği turla ülkeyi gezerken gözaltına alınan 30'lu yaşlardaki Tomoyuki Sugimoto sınır dışı edildi.

Haberde, Kuzey Koreli yetkililerin, Sugimoto'yu "hoşgörülü şekilde affetmeye" ve "insancıllık ilkesi gereği ülkeden sınır dışı etmeye" karar verdiği belirtildi.

"Kuzey Kore yasalarına karşı işlediği suçu dolayısıyla sorgulanmak üzere kontrol altında tutulduğu" kaydedilen ancak ne ile suçlandığı hakkında bilgi verilmeyen Sugimoto'nun, Çin aracılığıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Ülkenin batısındaki liman şehri Nampo'da gözaltına alınan Japon turistin, videografiker olduğu ve gezi sırasında askeri bir tesisin videosunu çektiğinden şüphelenildiği sanılıyor.

Kuzey Kore, 1999 yılında bir Japon gazeteciyi casusluk suçlamasıyla tutuklamış ve 2 yıl hapiste tutmuştu.

Japonya'nın 1970 ve 1980'lerde kaçırıldığını iddia ettiği vatandaşlar, iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri. Japonya vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğuna inanıyor. Pyongyang yönetiminin bu kişileri, Kuzey Koreli istihbaratçılara Japonca öğretmeleri ve bu görevlilere kendilerine Japon süsü vererek casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı iddia ediliyor.

Kuzey Kore, 2002’de başkent Pyongyang’da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970’li ve 1980’li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang yönetimi bu kişilerden 5’inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8'inin ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iade edilmesini talep ediyor.

