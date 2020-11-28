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"Kuzey Kore’de İki Kişi İdam Edildi Başkent Kapatıldı"

28.11.2020 02:09 | Son Güncelleme:
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Güney Kore istihbaratına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Corona virüsü önlemleri kapsamında en az iki kişi için idam emri verdi, denizde balık tutmayı yasakladı ve başkent Pyongyang'ı giriş çıkışlara kapattı.

Güney Kore istihbaratına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Corona virüsü önlemleri kapsamında en az iki kişi için idam emri verdi, denizde balık tutmayı yasakladı ve başkent Pyongyang'ı giriş çıkışlara kapattı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) haftanın son iş gününde milletvekillerini bilgilendirdi. NIS’in özel bir brifingine katıldıktan sonra, gazetecilere konuşan vekiller, Kim hükümetinin ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'in Kuzey Kore'ye yönelik beklenen yeni yaklaşımı konusunda endişeli olduğu için yurtdışındaki diplomatlara ABD'yi kışkırtabilecek her türlü eylemden kaçınmalarını emrettiğini söyledi.

Milletvekillerinden Ha Tae-keung’a göre NIS, Kim'in "aşırı öfke" sergilediğini ve salgın ve ekonomik etkileri konusunda "mantıksız önlemler" aldığını aktardı.

Ha, NIS'in milletvekillerine verdiği brifingde, Kuzey Kore'nin düşen döviz kurundan sorumlu tuttuğu ünlü bir döviz alım satımcısını geçen ay Pyongyang'da idam ettiğini, bir başka yetkilinin de yurt dışından getirilen malları kısıtlayan hükümet düzenlemelerini ihlal ettiği için Ağustos ayında idam edildiğini açıkladığını aktardı. İdam edilen iki kişinin isimleri bilinmiyor.

NIS milletvekillerine, Kuzey Kore'nin deniz suyuna virüs bulaşmasını önlemek için denizde balıkçılık ve tuz üretimini de yasakladığını bildirdi.

Kuzey Kore kısa süre önce Pyongyang ve kuzeydeki Jagang eyaletini virüs endişeleri nedeniyle tecrit altına aldı. NIS'e göre bu ayın başlarında, yetkililerin izinsiz getirilen mallar ve döviz ele geçirdiği diğer alanlarda da Kuzey Kore tecrit tedbirleri uyguladı.

NIS, Kuzey Kore'nin Corona virüsü aşısı geliştirmeye çalışan Güney Koreli ilaç şirketlerine de başarısız bir sanal saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Güney Kore istihbarat servisi, dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki gelişmeleri teyit etme konusunda karışık bir sicile sahip. NIS, milletvekillerinin açıklamalarını da hemen teyit edemeyeceğini açıkladı.

Kuzey Kore, kendi topraklarında tek bir Corona virüsü vakası bulamadığı iddiasını sürdürüyor. Pyongyang yönetimi virüsün yayılmasını önlemek için tüm gücüyle çaba gösterdiğini savunsa da, yabancı uzmanlar bu iddiayı inandırıcı bulmuyor. Kuzey'in sağlık sistemindeki aksaklıklar ve tıbbi malzeme eksikliğinin kronikleşmesi nedeniyle büyük bir salgının korkunç sonuçları olabilir.

Salgın, Ocak ayında Kuzey Kore'yi en büyük ticaret ortağı ve bağışçısı Çin ile sınırını kapatmaya zorladı. Kapatma, yaz boyunca yaşanan bir dizi doğal afetle birlikte, ABD önderliğindeki yaptırımlarla cezalandırılan Kuzey ekonomisine ağır bir darbe vurdu.

Kuzey Kore'nin bu yılın ilk 10 ayında Çin ile ticareti, geçen yılki rakamın yaklaşık yüzde 25'i olan 530 milyon dolara ancak ulaştı. Milletvekili Ha, NIS'in kendilerine Kuzey Kore’de şeker ve baharat fiyatlarının dört kat arttığını aktardığını söyledi.

Seul'deki gözlem grupları, Kuzey Kore wonunun dolar karşısında önemli ölçüde değer kaybettiğini, çünkü halkın, Çin sınırının kapatılmasının ardından kaçakçılığın büyük ölçüde durmasından sonra yabancı para kullanmak için yeni imkanlar bulduğunu söylüyor.

ABD'yi kışkırtmama emri

NIS brifingine göre, Kuzey Kore denizaşırı diplomatik misyonlara ABD'yi kışkırtmamaları emrini de verdi ve ABD ile ilgili yorumlarının veya eylemlerinin Washington ile bağlarda herhangi bir soruna neden olması durumunda, büyükelçilerini olası sonuçlar konusunda uyardı.

Pyongyang yönetimi, Kim'in 2018 ve 2019'da üç kez bir araya geldiği Başkan Donald Trump'a karşı Biden'ın seçimi kazanmasına sessiz kaldı. Diplomasi nihayetinde sona erse de toplantılar Kim ve Trump'ın kişisel bağlar kurmasına ve önceden paylaştıkları hakaretleri ve yıkım tehditlerini bitirmelerine yardımcı oldu.

Güney Koreli milletvekili Kim Byung-kee, Trump ile dostane bağlarının işe yaramaz hale geldiği ve yeni Biden yönetimiyle başa çıkmaya sıfırdan başlaması gerektiği için, Kuzey Kore'nin kaygılı olduğuna ilişkin bilgilendirildiklerini söyledi.

Uzmanlar, Biden'ın dikkatini çekmeye çalışmak için Kuzey Kore'nin yakında yeniden büyük füze testlerine devam edip etmeyeceğini tartışıyor. ABD'deki geçmiş hükümet değişiklikleri sırasında Kuzey Kore, yeni bir ABD yönetimi ile müzakerelerde gücünü arttırmak amacıyla sık sık büyük silahlar test etti.

NIS, Kuzey Kore'nin Ocak ayındaki iktidar partisi kongresi öncesinde Biden'ın göreve başlamasıyla zamanlanmış bir güç gösterisi için askeri bir geçit töreni düzenlemesini bekliyor. Kim Byung-kee, Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik temel politikalarını belirlemek için İşçi Partisi kongresini kullanma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Kim Jong Un, dört yıl içinde türünün ilk örneği olan kongrenin, gelecek beş yıl için devletin yeni hedeflerini belirleyeceğini söyledi. İşçi Partisi, Ağustos ayında son derece olağandışı bir şekilde politika başarısızlığını itiraf etmiş, Kuzey Kore ekonomisinin ciddi iç ve dış engeller nedeniyle iyileşmediğini ve önceki kalkınma hedeflerinin ciddi şekilde ertelendiğini açıklamıştı.

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