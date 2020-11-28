"Kuzey Kore’de İki Kişi İdam Edildi Başkent Kapatıldı"

Güney Kore istihbaratına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Corona virüsü önlemleri kapsamında en az iki kişi için idam emri verdi, denizde balık tutmayı yasakladı ve başkent Pyongyang'ı giriş çıkışlara kapattı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) haftanın son iş gününde milletvekillerini bilgilendirdi. NIS’in özel bir brifingine katıldıktan sonra, gazetecilere konuşan vekiller, Kim hükümetinin ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'in Kuzey Kore'ye yönelik beklenen yeni yaklaşımı konusunda endişeli olduğu için yurtdışındaki diplomatlara ABD'yi kışkırtabilecek her türlü eylemden kaçınmalarını emrettiğini söyledi.

Milletvekillerinden Ha Tae-keung’a göre NIS, Kim'in "aşırı öfke" sergilediğini ve salgın ve ekonomik etkileri konusunda "mantıksız önlemler" aldığını aktardı.

Ha, NIS'in milletvekillerine verdiği brifingde, Kuzey Kore'nin düşen döviz kurundan sorumlu tuttuğu ünlü bir döviz alım satımcısını geçen ay Pyongyang'da idam ettiğini, bir başka yetkilinin de yurt dışından getirilen malları kısıtlayan hükümet düzenlemelerini ihlal ettiği için Ağustos ayında idam edildiğini açıkladığını aktardı. İdam edilen iki kişinin isimleri bilinmiyor.