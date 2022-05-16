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Kuzey Kore’de Ordu COVID-19 İçin Devrede

16.05.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim, COVID-19 salgınıyla mücadele için orduyu göreve çağırdı. Corona virüsü salgının başlangıcından bu yana ülkesinde salgının yayılmadığını iddia eden Kim, devlete ait ilaçların dağıtımı konusunda eczanelerin geç kaldığı uyarısında bulundu.

Kuzey Kore’de Ordu COVID-19 İçin Devrede

Devlet rezervlerindeki ilaçların eczanelere acilen dağıtılması ve eczanelerin de 24 saat açık olması kararı alınsa da Kim, bu kararın gereği gibi uygulanmadığını ifade etti.

Kim, ordunun tıbbi biriminin, başkent Pyongyang'da ilaç tedariğinin düzgün işlemesinde devreye girmesi talimatı verdi.

Diğer yandan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore’ye salgınla mücadelesi için aşı, ilaç, tıbbi ekipman ve sağlık personeli gönderebileceklerini söyledi.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore’nin şimdiye kadar kendilerinden salgınla ilgili herhangi bir yardım talep etmediğini de bildirdi.

Kuzey Kore salgınla mücadele ofisi yetkilileri, son 24 saatte 392 bin 920 kişide yüksek ateş görüldüğünü, 8 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylelikle Kuzey Kore’de yüksek ateş tespit edilen kişilerin sayısı 1,2 milyona, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50'ye yükseldi.

Yüksek ateş belirtisi görülenlerden kaçına COVID-19 teşhisi konulduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Yaklaşık 26 milyon nüfusu olan Kuzey Kore’de, şimdiye kadar halkın COVID-19'a karşı aşılandığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kuzey Kore’de 12 Mayıs'ta ilk corona virüsü tespit edilmişti. Vaka sayısına ilişkin bilgi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kuzey Kore
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