HABER
  4. Kuzey Kore'de üst düzey siyasi konferansın açılışı yapıldı

Kuzey Kore'de üst düzey siyasi konferansın açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 10:43 | Son Güncelleme

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin bu konferansı ABD ile aksayarak devam eden müzakerelerden vazgeçtiğini ve silah denemeleri üzerindeki moratoryumu kaldırdığını açıklamak için kullanabileceğini dile getiriyor

SEUL (AA) - Kuzey Kore'de zorlukların nasıl üstesinden gelineceği konusunun ele alınacağı üst düzey siyasi bir konferansın açılışı yapıldı.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un İşçi Partisi Merkez Komitesinin tüm üyelerinin hazır bulunduğu konferansa başkanlık ettiğini duyurdu.

Dün "ilk gün oturumunun" düzenlendiği belirtilen konferansta, "emperyalizme karşı şeffaf, bağımsız duruş ve katı iradeyle devrimi ilerletmenin, zor davaların ve zorlukların üstesinden gelinmesinin" yöntemlerinin tartışılacağı kaydedildi.

Konferansta ayrıca parti içinde ve ulusal savunmada "önemli konuların" ele alınacağı ifade edildi.

Konferansın, Pyongyang yönetiminin nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için ABD'ye tanıdığı yıl sonuna kadarki sürenin dolmasından birkaç gün önce yapılması dikkati çekti.

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin bu konferansı ABD ile aksayarak devam eden müzakerelerden vazgeçtiğini ve silah denemeleri üzerindeki moratoryumu kaldırdığını açıklamak için kullanabileceğini dile getiriyor.

- ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer silahsızlanma müzakereleri, şubattan bu yana aksayarak sürüyor. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti.

Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Diyarbakır’da gıda zehirlenmesi, onlarca kişi hastaneye koştuDiyarbakır’da gıda zehirlenmesi, onlarca kişi hastaneye koştu
Bingöl'de kayak sezonu başladı Bingöl'de kayak sezonu başladı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konferans Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde bir kadın eşini silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Teslim oldu

Trabzon'da pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Son dakika: Yılbaşında ülke genelinde 317 binin üzerinde personel görev yapacak

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.