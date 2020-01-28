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Kuzey Kore'de yeni tip koronavirüse karşı acil önlemler alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Havaalanı, liman ve sınır bölgelerinde karantina tedbirleri artırıldı, denizaşırı seyahatlerden dönenler sağlık kontrolünden geçirildi - Hijyenle ilgili belgeler oluşturuldu ve bunlar sağlık birimlerine gönderildi

Kuzey Kore'de, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) yayılmasını önlemek için acil önlemler alındı.

Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde, ülkede alınan acil önlemler çerçevesinde havaalanı, liman ve sınır bölgelerinde karantina tedbirlerinin artırıldığı ve denizaşırı seyahatlerden dönenlerin sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Ülkenin sağlık yetkilileri, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla hijyenle ilgili belgeler oluşturdu ve bunları sağlık birimlerine gönderdi.

Kuzey Kore'de, yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Merkezi Çin'de bulunan seyahat şirketi "Koryo Tours", geçen hafta internet sitesinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için sınırlarını geçici olarak turizme kapattığını, bunun, şirketin Kuzey Kore'deki ortaklarınca doğrulandığını duyurmuştu.

- "Vuhan Virüsü"

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulanmıştı.

Yeni tip koronavirüs çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

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Anahtar Kelimeler:
2019-nCoV havaalanı Kuzey Kore Vuhan yeni tip koronavirüs

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