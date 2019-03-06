Kuzey Kore’deki Füze Fırlatma Tesisinde ‘Yeniden İnşa’ İddiası

Tongchang-ri’deki tesisin kısmen imhası, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kim Jong Un’la yaptığı Singapur’daki ilk zirvenin en önemli kazanımlarından biri olarak görülüyordu.

Kuzey Kore’yi izleyen bir başka internet sitesi 38 North ise benzer bir değerlendirmede bulunarak yeniden inşa çalışmalarının 16 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında başladığını iddia etti.

Merkezi Washington’da bulunan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin Salı günü yayımlarıdığı raporda da, uydu görüntülerine dayanarak Pyongyang’ın “hızlı bir yeniden inşa sürecine” girdiğini bildirdi.

Merkezi Güney Kore’de bulunan Yonhap haber ajansı, istihbarat yetkilileri tarafından bilgilendirilen milletvekillerine dayandırdığı haberde, Sohae Uydu Fırlatma İstasyonu’nda bir takım faaliyetler olduğunu öne sürdü.

Amerikalı iki ayrı araştırma kurululuşu, Kuzey Kore’nin önemli füze deneme ve fırlatma tesislerinden birinde inşaat faaliyetlerine başlandığını bildiriyor. Tesis Başkan Donald Trump’la Kuzey Kore lideri Kim'le geçen yıl Singapur’da bir araya geldiği ilk zirve sonrası kısmen imha edilmişti.

Kuzey Kore’deki yeni faaliyetlerle ilgili öne sürülen bu iddia geçen hafta Vietnam’ın başkenti Hanoi’de ikinci kez bir araraya gelen Trump ve Kim zirvesinin aniden sona ermesinin ardından geldi.

Başkan Donald Trump, Vietnam’da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yaptığı görüşmelerde bir anlaşmaya varılamamış olmasının ardından yaptığı açıklamada, Kim’in Amerika’nın Kuzey Kore’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırmasını istediğini söylemiş, bu sebeple uzlaşıya varılamadığını belirtmişti.

