‘Kuzey Kore’deki Kilit Nükleer Tesis Aylardır Kapalı’

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Kuzey Kore’nin plütonyum üretiminin büyük kısmını sağladığı sanılan reaktörün son üç aydır kapalı olduğunu bildirdi.

5 megawatt’lık reaktör Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Vietnam’da yapılan son zirvenin gündem maddelerinden olan Yongbyon nükleer tesisinde yer alıyor. Zirvede bu tesisin devre dışı bırakılması konuşulmuştu.

Merkezi Viyana’da bulunan UAEK’nın müfettişleri 2009’dan bu yana Kuzey Kore’ye giremiyor. Kurum, Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerini uydu görüntüleme aracılığıyla takip ediyor.

Bazı bağımsız araştırmacılar da yine uydu görüntüleme aracılığıyla reaktörün eskidiği ve teknik sorunlar yaşadığı görüşüne vardı.

UAEK Genel Müdürü Yukiya Amano, yönetim kuruluna verdiği brifingde reaktörde 2018 yılının Aralık ayından bu yana faaliyet tespit edilmediğini kaydetti.

Amano özellikle tesiste kullanılan yakıtla plütonyumun birbirinden ayrıldığı laboratuvardan bu sürecin hayata geçirildiğine ilişkin işaret alınmadığını bildirdi.