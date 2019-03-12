Kuzey Kore'deki parlamento seçimi

Kuzey Kore'de, 2011'in sonunda ülkenin başına geçen ve 2014'deki parlamento seçimlerinde ülkedeki en yüksek yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'ne seçilen Kim Jong-un'un, pazar günü yapılan parlamento seçimine katılmadığı yorumları yapıldı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore basınına dayandırdığı habere göre, Komünist ülkede 14'üncü Yüksek Halk Meclisinin üyelerinin belirlenmesi için pazar günü yapılan seçimde milletvekili olanlar arasında Kim'in adı yer almadı.

Haberde, Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Yayın İstasyonu'nda, seçilen 687 milletvekilinin her birinin ismi okunurken, listede Kim Jong-un'un adının geçmediği aktarıldı.

Kim'in isminin okunmaması, ülkenin liderinin "seçimlere katılmamış olduğu" anlamına geldiği yorumlarına neden oldu.

Habere göre bazı uzmanlar, "Bu durumun, Kim'in kendini yürütme ve yasama organlarının ayrı olduğu 'normal bir devletin' lideri olarak gösterme çabalarının bir parçası olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore devlet medyası, seçimlerden önce veya sonra Kim'in adaylık kaydı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.