Kuzey Kore’den 5 Yıl İçindeki En Büyük Füze Denemesi

Kuzey Kore’nin 2017’den bu yana en büyük füze denemesini gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Füzenin orta menzilli olduğu ve 2000 km yüksekliği çıktıktan sonra Japon Denizi’ne düştüğü kaydediliyor.

Japonya, Güney Kore ve Amerika denemeyi kınadı. Bu, Ocak ayındaki yedinci denemeydi.

Birleşmiş Milletler Kuzey Kore’yi balistik ve nükleer füze denemeleri yapmaktan yasakladı ve katı yaptırımlar yürürlüğe koydu ama bu Pyongyang’ı durdurmuşa benzemiyor.

Uzmanlar son dönemde Kuzey Kore’nin füze denemelerini arttırmasının nedeniyle ilgili olarak Amerika’yı masaya çekme amaçlı olduğu yorumlarını yapıyor.

Mart ayında Güney Kore’de devlet başkanlığı seçimi olduğuna da dikkat çekiliyor.

Amerika, Kuzey Kore’yi yıkıcı hareketlerde bulunmaktan kaçınmaya çağırdı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In son denemenin 2017’de artan gerilimi hatırlattığını belirtti.

O yıl Kuzey Kore çeşitli nükleer testler gerçekleştirmiş ve en büyük füzelerini fırlarmıştı. Bu füzelerin bazıları Japonya üzerinde uçmuştu.

2018 yılında Kuzey Kore lideri Kim, nükleer silahlarla en uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemelerini dondurmuş ama bir yıl sonra bu kararından vazgeçmişti.

