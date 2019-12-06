HABER

Kuzey Kore'den ABD Başkanı Trump'a tehdit mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:05 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'den ABD Başkanı Trump'a tehdit mesajları

SEUL (AA) - Kuzey Kore, liderleri Kim Jong-un için "roket adam" ifadesini kullanmaya devam etmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'a çok sert bir dille karşılık verileceği açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın kışkırtıcı bir dil kullanmaya devam ettiğini belirterek, bunun Kuzey Kore halkının ABD'ye karşı nefret duymasına yol açtığını, çünkü liderlerinden saygıdan yoksun bir şekilde söz edildiğini söyledi.

Choe, çatışma atmosferini körükleyecek herhangi bir ifadenin bir kez daha kullanılması halinde, bunun, "bir bunağın unutkanlıklarının depreşmesi" olarak görülmesi gerektiği yorumunda bulundu.

Choe, liderleri Kim için "roket adam" demeye devam etmesi halinde Trump'a "bunak" ifadesi gibi sert bir dille karşılık vereceklerini vurguladı.

Trump, Londra'daki NATO Zirvesi'nde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için "roket adam" tabirini kullandığını hatırlatarak, "Bunu söylüyorum çünkü, o roketler göndermeyi seviyor değil mi?" demişti. Trump ayrıca "Dünyadaki açık ara en güçlü ülkeyiz. En güçlü orduya sahibiz. Umarım bunu kullanmamız gerekmez ama eğer olursa yapmamız gerekeni yaparız." ifadesini kullanmıştı.

- Müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartları önermesi için sene sonuna kadar süre tanıdıklarını, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor.

Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti.

Kuzey Kore'nin son aylarda bir dizi katı yakıt füze sistemleri denemesi yapması, uzmanlar tarafından Pyongyang yönetiminin, Japonya ve Güney Kore'deki hedefleri vurma kabiliyetini potansiyel olarak geliştirdiği şeklinde yorumlanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim, Temmuz 2017'de ilk kıtalararası balistik füze denemesini, ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Amerikalılara bir "hediye paketi" olarak nitelendirmişti.

2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var 2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var
Bozüyük’te 2 mahallede elektrik kesintisi yaşanacakBozüyük’te 2 mahallede elektrik kesintisi yaşanacak
Semt pazarında hazır mezarı görenler araca akın ettiSemt pazarında hazır mezarı görenler araca akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

Ahmet Hakan'a saldırı davasında karar

Ahmet Hakan'a saldırı davasında karar

Aydın'dan korkunç olay! Evinin bodrumunda kendini astı

Aydın'dan korkunç olay! Evinin bodrumunda kendini astı

Doğa Koleji'ndeki maaş krizinde son durum! Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Ceren’in annesi Güfer Özdemir’in yürekleri dağlayan feryadı!

Feryadı yürekleri dağladı: Benim yavrumu nasıl aldılar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.