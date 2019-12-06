Kuzey Kore'den ABD Başkanı Trump'a tehdit mesajları

SEUL (AA) - Kuzey Kore, liderleri Kim Jong-un için "roket adam" ifadesini kullanmaya devam etmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'a çok sert bir dille karşılık verileceği açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın kışkırtıcı bir dil kullanmaya devam ettiğini belirterek, bunun Kuzey Kore halkının ABD'ye karşı nefret duymasına yol açtığını, çünkü liderlerinden saygıdan yoksun bir şekilde söz edildiğini söyledi.

Choe, çatışma atmosferini körükleyecek herhangi bir ifadenin bir kez daha kullanılması halinde, bunun, "bir bunağın unutkanlıklarının depreşmesi" olarak görülmesi gerektiği yorumunda bulundu.

Choe, liderleri Kim için "roket adam" demeye devam etmesi halinde Trump'a "bunak" ifadesi gibi sert bir dille karşılık vereceklerini vurguladı.

Trump, Londra'daki NATO Zirvesi'nde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için "roket adam" tabirini kullandığını hatırlatarak, "Bunu söylüyorum çünkü, o roketler göndermeyi seviyor değil mi?" demişti. Trump ayrıca "Dünyadaki açık ara en güçlü ülkeyiz. En güçlü orduya sahibiz. Umarım bunu kullanmamız gerekmez ama eğer olursa yapmamız gerekeni yaparız." ifadesini kullanmıştı.