Kuzey Kore'den ABD ile ikinci zirve vurgusu

PEKİN (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Kuzey Kore, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanan başarıları elde etmek için ABD ve Kuzey Kore liderlerinin ikinci zirvesi için çaba harcayacak." dedi.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 8 Ocak’ta başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştüğünü bildirdi.

Yapılan heyetlerarası görüşmelerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Kuzey Kore, nükleerden arındırılma tutumuna ve Kore yarımadasının sorunun diyalog ve müzakere ile çözümüne bağlılığını sürdürecek, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanan başarıları elde etmek için ABD ve Kuzey Kore liderlerinin ikinci zirvesi için çaba harcayacak." ifadelerini kullandı.

Kim, ayrıca iligili tarafların Kuzey Kore'nin "makul endişelerine" olumlu cevap vermesini ve yarımadanın sorunun "kapsamlı çözüme" ulaşmasını teşvik etmesini beklediklerini söyledi.

- Çin'den Kuzey Kore ve ABD'nin görüşmelerine destek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Kore Yarımadası'nda mevcut durumda barış görüşmeleri ve müzakerelerin büyük ölçüde şekillendiğini belirterek, "Siyasi çözüm yarımadanın karşı karşıya olduğu nadir bir tarihi fırsat." dedi.