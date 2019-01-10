HABER

Kuzey Kore'den ABD ile ikinci zirve vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 05:56 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: - "Kuzey Kore, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanan başarıları elde etmek için ABD ve Kuzey Kore liderlerinin ikinci zirvesi için çaba harcayacak" - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: - "Çin, Kuzey Kore ve ABD'nin düzenlediği ilk görüşmeyi ve elde edilen sonuçları destekliyor, ilgili tarafların diyalog yoluyla 'makul endişeleri' çözmesini destekliyor"

PEKİN (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Kuzey Kore, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanan başarıları elde etmek için ABD ve Kuzey Kore liderlerinin ikinci zirvesi için çaba harcayacak." dedi.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 8 Ocak’ta başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştüğünü bildirdi.

Yapılan heyetlerarası görüşmelerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Kuzey Kore, nükleerden arındırılma tutumuna ve Kore yarımadasının sorunun diyalog ve müzakere ile çözümüne bağlılığını sürdürecek, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanan başarıları elde etmek için ABD ve Kuzey Kore liderlerinin ikinci zirvesi için çaba harcayacak." ifadelerini kullandı.

Kim, ayrıca iligili tarafların Kuzey Kore'nin "makul endişelerine" olumlu cevap vermesini ve yarımadanın sorunun "kapsamlı çözüme" ulaşmasını teşvik etmesini beklediklerini söyledi.

- Çin'den Kuzey Kore ve ABD'nin görüşmelerine destek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Kore Yarımadası'nda mevcut durumda barış görüşmeleri ve müzakerelerin büyük ölçüde şekillendiğini belirterek, "Siyasi çözüm yarımadanın karşı karşıya olduğu nadir bir tarihi fırsat." dedi.

Şi, Çin'in, Kuzey Kore tarafının yarımadanın nükleerden arındırılması yönünde bağlılığını sürdürmesini ve Koreler arası ilişkilerin iyileştirmesini desteklediğini kaydederek, "Çin, Kuzey Kore ve ABD'nin düzenlediği ilk görüşmeyi ve elde edilen sonuçları destekliyor, ilgili tarafların diyalog yoluyla 'makul endişeleri' çözmesini destekliyor." diye konuştu.

"Kuzey Kore ile ABD'nin orta yolda buluşmasını umuyoruz" diyen Şi, ayrıca Çin'in, Kuzey Kore ve ilgili taraflarla yarımadanın barış ve istikrarının korunması adına yarımadanın nükleerden arındırılması ve bölgesel uzun süreli istikrarın sağlanması için yapıcı ve aktif rol oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Şi ve Kim, ikili ilişkilerin yeni dönemde sürekli geliştirilmesinin yanı sıra bölge ve dünya barışının istikrarına olumlu katkıda bulunması adına Kore Yarımadası'nın siyasi çözüm sürecini birlikte teşvik etmeye hazır olduklarını ifade etti.

İki ülke lideri, ayrıca Çin ve Kuzey Kore ilişkileri ve ortak meselelere ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde bulunarak önemli fikir birliklerine vardı.

CCTV, Kim ve Şi'nin dün de birlikte öğle yemeği yediklerini aktararak ikili ilişkilere yönelik meseleleri ele aldıklarını bildirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Pekin'e pazartesi günü gelmişti. Ancak ziyaret boyunca iki liderin görüşmelerine ilişkin basına açıklama yapılmamıştı. Kim, Pekin'de dün de geleneksel Çin tıbbı için ilaçlar üreten bir fabrikayı ziyaret etmişti. Kim'i Pekin'e getiren yeşil renkli tren de dün Pekin'den ayrılmıştı.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Deniz ulaşımına fırtına engeli!Deniz ulaşımına fırtına engeli!
En acı bakış! Yaşlı kadın canını zor kurtardı!En acı bakış! Yaşlı kadın canını zor kurtardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin Kore Yarımadası Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 10 Ocak Perşembe (2019 yıllık burç yorumları)

10 Ocak Perşembe için günlük burç yorumları

Sesi duyan sokağa fırladı! Gece yarısı korku dolu dakikalar!

Sesi duyan sokağa fırladı!

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Deniz ulaşımına fırtına engeli!

En acı bakış! Yaşlı kadın evini yanışını gözyaşları içinde izledi!

En acı bakış! Yaşlı kadın canını zor kurtardı!

İstanbul'da silah sesleri! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

İstanbul'da silah sesleri! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ortalığı birbirine kattı!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ortalığı birbirine kattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.