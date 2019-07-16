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Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye Tehdit

16.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, ABD’nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat düzenlememe sözünü tutmayarak, nükleer programlarını durdurma görüşmelerini riske attığını açıkladı

Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye Tehdit

Kuzey Kore, ABD’nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat düzenlememe sözünü tutmayarak, nükleer programlarını durdurma görüşmelerini riske attığını açıkladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ‘’ABD’nin verdikleri sözlerden tek taraflı dönme alışkanlığı, Pyongyang’ın nükleer silah ve kıtalararası balistik füze denemeleriyle ilgili kendi taahhütlerini yeniden değerlendirmeye sevk ediyor’’ dendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pyongyang’ın nükleer silahlarından vazgeçmesi için çabalarını hızlandırmış ve geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede bir araya gelmişti.

Trump, Şubat ayındaki ikinci zirvede çöken çalışma düzeyindeki görüşmelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını belirtmişti. Müzakerelerin gelecek haftalarda başlaması öngörülüyordu.

Ancak Kuzey Kore Dışişleri’nden gelen açıklama bu olasılığa gölge düşürdü. Açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin bu yaz planlanan Dong Maeng tatbikatı hazırlıklarını sürdürdüklerine dikkat çekildi ve tatbikatı ‘’savaş provası’’ olarak tanımladı.

Dışişleri sözcüsü, ‘’Kuzey Kore-ABD çalışma düzeyindeki görüşmelerin açılması kararımızı yeniden formüle edeceğiz, bir yandan da ABD’nin adımlarını takip edeceğiz’’ dedi.

Dışişleri sözcüsü ayrı bir açıklamada da ‘’Bunun gerçek bir tatbikat ve savaş provası olduğu, sürpriz bir saldırıyla Cumhuriyet’imizi işgal etme amacı taşıdığı ortada’’ dedi.

Dong Maeng tatbikatının Ağustos ayında yapılması öngörülüyor. Kuzey Kore, ABD-Güney Kore ortak tatbikatlarına yıllardır tepki gösteriyor.

Trump 2018’in Haziran ayında Kim’le ilk defa Singapur’da bir araya gelmiş ve Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için çalışma konusunda anlaştıklarında tatbikatları da sona erdireceğini söylemişti. Her yıl düzenlenen ana ABD-Güney Kore tatbikatı durdurulsa da küçük çaplı tatbikatlar sürdürülmüştü.

Hazırlıklı olmanın öncelikleri olduğunu söyleyen ABD’nin Kore Gücü sözcüsü Jacqueline Leeker’sa, ‘’Standart operasyon prosedürü ve diplomasinin işletileceği zemini korumak adına, herhangi bir planlı eğitim ya da tatbikat hakkında yorum yapmayız’’ dedi.

Leeker, ABD ve Güney Kore birliklerinin beraber eğitimi sürdüreceklerini ancak eğitim programlarının diplomatik çabalarla uyumlu olması için tatbikatların büyüklüğü, ölçeği, sayısı ve zamanlamasının ayarlanacağını belirtti.

Haber ajansı Reuters’ın ulaştığı Güney Kore Savunma Bakanlığı’dan bir yetkiliyse yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Güney Koreli yetkililer bu tatbikatların savunma amaçlı olduğunu sık sık dile getiriyor.

Singapur’daki zirveden bu yana Kuzey Kore, hiçbir nükleer silah ya da kıtalararası balistik füze test etmedi; ancak geçen ay kısa menzilli füze denemeleri yaptı.

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