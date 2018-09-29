Kuzey Kore'den ABD'ye eleştiri

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore'ye yaptırımlar yoluyla baskı uyguladığına dikkati çekerek, "ABD'nin devam eden yaptırımları iki ülke arasındaki güvensizliği derinleştiriyor." dedi.
Ri, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 73'üncü Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada ABD'ye yüklendi.
ABD ve Kuzey Kore liderleri arasında Singapur'da yapılan zirve sonrası ortak açıklamanın önemine değinen Ri Yong Ho, "ABD- Kuzey Kore anlaşmasını etkili bir şekilde uygulamanın ilk görevi on yıllardır iki ülke arasında devam eden güvensizlik bariyerini yıkmak olacaktır. Bu amaç doğrultusunda hem Kuzey Kore hem ABD güven inşası için elinden geleni yapmalıdır." diye konuştu.
Kuzey Kore hükümetinin Ortak Açıklama'dan önce de nükleer faaliyetler konusunda güven inşa edici adımlar attığına değinen Ri, "Ancak aynı adımları ABD'den göremiyoruz." ifadesini kullandı.
Ri, ABD'nin Kore yarımadasında barış rejiminin yokluğuna dair endişeler konusunda adım atmak yerine, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılmasını ilk sıraya koyduğunu ve bu uğurda Kuzey Kore'ye yaptırımlar yoluyla baskı uyguladığına değinerek, "ABD'nin devam eden yaptırımları iki ülke arasındaki güvensizliği derinleştiriyor." dedi.
Güney Kore-Kuzey Kore ilişkilerinde de son aylarda birçok olumlu gelişme olduğuna işaret eden Ri, "Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için muhatabımız ABD değil de Güney Kore olsaydı bu süreç tıkanmazdı." değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey Kore'nin ABD'ye güvenmemek için birçok nedeni olduğuna dikkati çeken Ri, "ABD bizden çok daha uzun zaman önce nükleer silaha sahipti ve bunu gerçek bir savaş sırasında kullanan tek ülke." görüşünü paylaştı.
Ri, Kuzey Kore'nin neredeyse bir yıldır nükleer faaliyette bulunmamasına rağmen BMGK'nın da ülkeye bakışının değişmediğini, yeni karar tasarılarında bu faktörün göz önüne alınması gerektiğini söyledi.
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