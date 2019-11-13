Kuzey Kore'den ABD'ye misilleme uyarısı

Pyongyang yönetimi, gelecek ay Güney Kore ile askeri tatbikat düzenlemeye hazırlanan ABD'yi uyardı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un liderliğindeki Devlet İşleri Komisyonu, ülkenin egemenliğini ve güvenliğini tehdit eden her türlü hamleye karşı misillemede bulunmayı "meşru müdafaa hakkı" olarak tanımladı.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, planlanan hava tatbikatının, Kuzey Kore lideri Kim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeler arasındaki ikili ilişkileri düzeltmek için vardığı anlaşmaları ihlal edeceği belirtildi.

Kuzey Kore, ABD'nin endişelerini azaltmak için bazı önlemler aldığını ancak Washington'ın bu olumlu adımlara gerekli karşılığı veremediğini ve bu nedenle "ihanete uğramış gibi hissettiğini" ifade etti.

ABD'nin geçen haftaki açıklamasında, söz konusu tatbikatın kapsamının geçmiştekilere kıyasla daraltılacağı duyurulmuştu. Ancak Kuzey Kore'nin bugün yaptığı açıklama, ABD'nin bu adımının Pyongyang'ı tatmin etmediğini ortaya koydu.

Kuzey Koreli üst düzey bir diplomat geçen hafta, ABD'nin bu tatbikatla, Pyongyang'la yapılan nükleer müzakerelerin "şevkini kırdığını" söylemişti.