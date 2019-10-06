Kuzey Kore'den ABD'ye müzakere resti

Kuzey Kore, ABD tarafının düşmanca yaklaşımlarını değiştirmemesi halinde müzakere masasına tekrar oturmayacağını açıkladı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, ABD tarafının, düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı belirtildi.

Açıklamada, ABD tarafının eski tutumunu sürdürdüğü, yeni bir çözüm önerisi getirmediği ve herhangi bir hazırlık yapmadan iki ülke arasındaki görüşmeleri iç politika malzemesi olarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal ettiği suçlaması yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, iki ülke arasında İsveç'teki görüşme sonrasında dün yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz sonunda ABD, İsveçli ev sahibimizin 2 hafta içinde yeniden Stockholm'de görüşme davetini kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong Gil ise müzakere sürecinin yeniden başlamasının, ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu kaydederek Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.