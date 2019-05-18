Kuzey Kore'den Amerika Hakkında BM'ye Çağrı

Kuzey Kore devlet medyası yönetimin, Amerika tarafından el konulan kargo gemisi hakkında Birleşmiş Milletler’e başvurduğunu duyurdu. Kuzey Kore Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e çağrıda bulundu.

Kuzey Kore devlet haber ajansının haberine göre, ülkenin BM Daimi Temsilcisi, Genel Sekreter Guterres’e bir mektup gönderildiğini söyledi. Mektupta “Bu el koyma durumu Amerika’nın uluslararası hukuku hiçe sayan bir gangster ülke olduğunu net olarak göstermektedir” ifadeleri yer aldı.

Mektupta, BM Genel Sekreteri’nin acilen geminin serbest bırakılması konusunda adım atması istenirken yapılan uygulamanın, Kuzey Kore’nin egemenlik haklarını ve Birleşmiş Milletler kurallarını ihlal anlamına geldiği belirtildi.

Şubat ayında Trump-Kim görüşmesinden Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda bir çözüm çıkmayınca Kuzey Kore yeniden füze denemelerine başladı.

Kuzey Kore Amerika tarafından alıkonulan kargo gemisinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor.

Amerika Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Wise Honest” adlı gemiyle Kuzey Kore’nin BM yaptırımlarına aykırı biçimde kömür taşımacılığı yapıldığı bu sebeple de alıkonulduğu duyurulmuştu. Aynı gemi geçen yıl Nisan ayında da benzer şekilde alıkonulmuştu.

