Kuzey Kore'den Art Arda Füze Denemeleri

Kuzey Kore son dönemde yaptığı füze denemelerine bir yenisini daha ekledi. Devlet medyasında dün yer alan habere göre yeni bir uçaksavar füzesinin daha denemesi başarıyla gerçekleştirildi.

Kuzey Kore bu hafta içerisinde ayrıca bir de hipersonik füze denemesi yapmıştı. Son bir ay içerisinde de balistik ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze denemelerini başarıyl gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Son denemeler Kuzey Kore’nin düzenli olarak füze geliştirme programına devam ettiğinin de bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Bu durum ülkeye yönelik yeni yaptırımların da gündeme gelmesine neden olabilir.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan son açıklamalarda, ülkenin askeri kapasitesini geliştirme çabalarının diğer ülkelr gibi savunma amaçlı olduğu herhangi bir ülkeye saldırma niyetinden bulunulmadığı ifade edildi. ABD ve Güney Kore bu noktada Kuzey Kore’ye karşı çifte standart ve düşmanca politika izlemekle suçlandı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Çarşamba günü yaptığı açıklamada kendilerinin Güney Kore’ye saldırmaları için bir neden bulunmadığını ve iki ülke arasındaki iletişim kanallarını açmak niyetinde olduklarını söyledi.

Güney Kore’den yapılan açıklamada da söz konusu iletişim kanalına Cuma gününe kadar Kuzey’in yanıt vermediği ancak girişimlere devam edileceği ifade edildi.

Öte yandan Biden yönetimi de Kuzey Kore’ye yönelik düşmanca bir tavrın söz konusu olmadığı nükleer konusunda görüşmelere dönülmesi için yapılan teklifleri kabul etmesi çağrısında bulundu.

