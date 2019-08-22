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Kuzey Kore'den barışın engellenebileceği uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Dışişişleri Bakanlığı sözcüsü, Güney Kore'nin "tehlikeli ve garip askeri hamlelerini", özellikle ABD'den F-35A hayalet uçaklar satın almasını kınadıklarını açıkladı - Sözcü, askeri yapılanmanın "Kore Yarımadasında kalıcı barışın inşası için diyalog dinamiklerini azalttığını" söyledi

Kuzey Kore, Güney Kore'nin ABD ile ortak tatbikatlarının ve ABD'den silah satın almasının Kore Yarımadasında barışı engelleyebileceği uyarısında bulundu.

UPI sitesinin haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Güney Kore'nin "tehlikeli ve garip askeri hamlelerini", özellikle ABD'den F-35A hayalet uçaklar satın almasını kınandı.

Sözcü, silah satışını ağır bir provokasyon olarak nitelendirerek, Pentagon'un yeni bir tür Tomohawk cruise füzesi denemesini, Washington yönetiminin Japonya ve Tayvan'a F-35B ve F-16V savaş uçağı satma planlarını da kınadı.

Askeri yapılanmanın "Kore Yarımadasında kalıcı barışın inşası için diyalog dinamiklerini azalttığını", dolayısıyla Kuzey Kore'nin dikkatini "fiziksel caydırıcılığını güçlendirmeye" çevirdiğini vurgulayan sözcü, "Defaatle ortak tatbikatların ve Güney Kore'de askeri güçlerin büyütülmesinin, Kore Yarımadasında istikrara ve barışa zarar verici tehlikeli hareketler olduğunun altını çizdik." dedi.

Seul yönetimi, ABD'den 40 F-35A hayalet uçağı sipariş etmişti. Uçaklardan ikisini teslim alan Güney Kore'ye tüm uçakların, 2021 yılına kadar gönderilmesi planlanıyor.

ABD ve Güney Kore ayrıca ay başında ortak tatbikat başlatmıştı.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore ile ABD'nin ortak tatbikatlarının, taraflar arasındaki barış görüşmelerine aykırı olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, geçen hafta sonu California'da San Nicolas Adası'nda yeni bir tür cruise füzesi test etmişti.

ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun dün Washington'un, Pyongyang ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

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Güney Kore Kuzey Kore silah satışı tatbikat

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