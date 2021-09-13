Kuzey Kore'den Başarılı Bir Füze Denemesi Daha

Kuzey Kore, uzun bir menzilli bir füze denemesi gerçekleştirdi. Uzmanlar başarılı geçen denemede kullanılan füzenin nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirtiyorlar.

Denemesi yapılan füzenin bin 500 km yol katettikten sonra hedefi vurduğu ve ülkenin karasuları içerisine düştüğü ifade edildi. Denemeler haftasonu Cumartesi ve Pazar günlerinde yapıldı.

Söz konusu deneme, Kuzey Kore’nin 2019 yılında başarıya ulaşamayan görüşmelerin ardından ülkenin füze programında ilerleme sağladığını ortaya koyuyor. ABD’nin bir önceki Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’la ülkenin nükleer ve balistik füze denemelerinin ve nükleer programının durdurulması amacıyla yaptığı görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Kuzey Kore genelde, BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olmayan, kısa menzilli füze denemeleri yapıyor ancak bu kez başarılı olan uzun menzilli füze denemesi uluslararası kamuoyunda kaygıların artmasına neden oldu.

ABD ordusunun Hint-Pasifik Bölgesi Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu denemenin dikkatle takip edildiği ve müttefik ülkelerle bilgi paylaşımında bulunulduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada “Bu aktivite Kuzey Kore’nin, askeri programını geliştirmeye devam ettiği ve komşularına ve uluslararası kamuoyuna yönelik tehdit olduğunu ortaya koymaktadır” denildi.

Kuzey Kore, son olarak Mart ayında da başarılı bir kısa menzilli füze denemesi yapmıştı. Kuzey Kore ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık görevini devralmasından birkaç saat sonra da yine bir füze denemesi yapmıştı.

Uzmanlar Kuzey Kore’nin füze kapasitesinin kaygı verici bir düzeye ulaştığına dikkat çekiyorlar.

