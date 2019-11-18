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Kuzey Kore'den "bedavaya zirve yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:47 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Kim Kye Gwan: - "Karşılığında bir şey almadığımız için ABD Başkanı'na sadece övünebileceği bir şey hediye etmeyeceğiz"

ANKARA/SEUL (AA) - Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yakında Pyongyang lideri Kim Jong-un'la görüşebileceği imasına karşılık, ülkeye yararı olmayan görüşmelerle ilgilenmediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Kim Kye Gwan, resmi ajans KCNA'daki açıklamasında, Washington'un nükleer müzakereleri canlı tutmak için Kuzey Kore'ye karşı düşmanca siyasetine son vermesi gerektiğini belirtti.

Tarafların geçen yıl hazirandan bu yana 3 zirve ve başka toplantılar yaptığını ancak ilişkilerde bir iyileşme olmadığını vurgulayan Kim, "ABD kendi lehine zaman kazanmaya çalışıyor. Bize yarar sağlamayan bu tür buluşmalarla artık ilgilenmiyoruz. Karşılığında bir şey almadığımız için ABD Başkanı'na sadece övünebileceği bir şey hediye etmeyeceğiz, hatta Başkan Trump'ın iftihar ettiği başarıların karşılığını alacağız." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kuzey Kore liderine yönelik, "Acele etmelisin ve anlaşmayı sağlamalısın. Yakında görüşürüz." ifadesini kullanmıştı.

- Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için Trump-Kim zirveleri

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen Trump ve Kim, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

- Washington'a yıl sonuna kadar süre verilmişti

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe, Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek, Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kuzey Kore Nükleer müzakere

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