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Kuzey Kore'den beş yıl sonra balistik füze denemesi

24.03.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'nin kendi ilan ettiği moratoryumu bozarak beş yıllık aradan sonra ilk kez kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Kuzey Kore'den beş yıl sonra balistik füze denemesi

Nükleer kapasiteli füzenin yeni bir model olduğu düşünülüyor.Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Japon haber ajansı Kyodo, Savunma Bakan Yardımcısı Makoto Oniki'ye dayandırdığı haberde Japon Denizi'ne doğru fırlatılan füzenin 6 bin kilometre irtifaya ulaştığını ve Japon münhasır ekonomik bölgesi içinde kıyıdan 150 kilometre açıkta denize düştüğünü kaydetti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae In de, Milli Güvenlik Kurulu acil oturumu sonrasında yaptığı açıklamada, uzun menzilli füze denemesinin Kuzey Kore'nin kendi ilan ettiği moratoryumu bozduğu anlamına geldiğini belirterek Pyöngyang yönetiminin tavrını kınadı.

ABD'yi vurabilecek menzile sahip

Füzenin, ulaştığı yükseklik açısından 2017'de denenen Hwasong-15'lerden daha yeni bir sistem olduğu tahmin ediliyor. Hwasong-15 füzeleri halihazırda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ana karasını vurabilecek menzile sahip.

Kuzey Kore son olarak 2017 yılında Hwasong-15 tipi kıtalararası balistik füzelerle bir dizi deneme gerçekleştirmiş ve ardından moratoryum ilan etmişti. Pyöngyang yönetimi Ocak ayından beri moratoryumu iptal edeceği yönünde sinyaller veriyordu.

Beyaz Saray'dan kınama

Kuzey Kore'nin füze denemesine ABD'nin yanıtı da gecikmedi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesini güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek, "Bu füze denemesi, BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği bir dizi kararın küstahça ihlalidir; gerilimi gereksiz yere tırmandırmakta ve bölgedeki güvenliği tehlikeye atma riski taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

BM kararlarıyla Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri daha önce yasaklanmış, ülkenin bu tür füzeleri geliştirme çabalarını sürdürdüğü gerekçesiyle uluslararası yaptırımlar yürürlüğe sokulmuştu.

AFP,dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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