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Kuzey Kore’den Biden’a Suçlama

02.05.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, Amerika Başkanı Joe Biden’ı nükleer programı nedeniyle düşmanca politika izlemekle suçladı. Biden yönetimi şu sıralar Kuzey Kore ve ülkenin nükleer politikasıyla ilgili bir strateji belirlemeye çalışıyor

Kuzey Kore’den Biden’a Suçlama

Kuzey Kore, Amerika Başkanı Joe Biden’ı nükleer programı nedeniyle düşmanca politika izlemekle suçladı. Biden yönetimi şu sıralar Kuzey Kore ve ülkenin nükleer politikasıyla ilgili bir strateji belirlemeye çalışıyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Washington’dan gelen son açıklamaların Başkan Joe Biden’ın düşmanca politika devam ettirme isteğinde olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Geçen hafta içinde Biden Kuzey Kore’nin nükleer programının küresel güvenliğe ciddi bir tehdit olduğunu kaydetmişti.

Beyaz Saray Biden’ın Kuzey Kore’ye yönelik ölçülü bir politika planladığını belirtiyor.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de Amerika’nın Kuzey Kore’ye yönelik politika değerlendirmesinin tamamlandığını kaydetmiş ve Biden’ın geçmiş 4 yönetimin tecrübelerinden dersler çıkardığı mesajını vermişti.

Psaki, Amerika’nın ölçülü pratik bir yaklaşım sergileyeceğini ve Kuzey Kore’yle diplomasiye açık olacağını kaydetmiş, bu arada Amerika ve müttefiklerinin güvenliğini arttıracağını belirtmişti.

Amerika’nın değerlendirmeler yapmak için yakın dönemde Japon ve Güney Kore ulusal güvenlik danışmanlarını Washington’da ağırlaması bekleniyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Biden’ın Kongre’ye hitabına atıfta bulunuldu ve konuşmanın Pyonyang’ın nükleer programıyla ilgili bölümü “kabul edilemez” ve “büyük gaf” olarak nitelendi.

Açıklamada Biden’ın konuşmasının Amerika’nın yarım yüzyıldan fazladır sürdürdüğü Kuzey Kore’ye yönelik düşmanca politikayı devam ettirme isteğini gösterdiği kaydedildi.

Biden, başkanlığının 100. Gününde Kongre’ye hitabında Kuzey Kore ve İran’ın nükleer programının Amerika ve dünya güvenliğine önemli bir tehdit olduğunu kaydetmişti.

Biden ayrıca bu ülkelerden kaynaklanan tehditlerle ilgilenme konusunda diplomasi ve caydırıcılıkla birlikte müttefiklerle yakın temas içinde olacaklarını vurgulamıştı.

Amerikan medyası Beyaz Saray’ın Kuzey Kore’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak bir temsilci atamayı planladığını da kaydediyor.

Washington Şubat ayından beri Kuzey Kore’yle diplomatik temas kurmaya çalıştığını da belirtiyor.

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