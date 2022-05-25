Kuzey Kore'den Biden'ın Asya Turu Sonrası Füze Denemesi

Kuzey Kore, Amerika Başkanı Joe Biden'ın Uzakdoğu'ya yaptığı turu tamamlamasından sonra bugün üç füze denemesi yaptı. Füzelerden birinin Kuzey Kore'nin şimdiye kadarki en büyük kıtalararası balistik füze olma özelliği taşıdığına inanılıyor. Başkan Biden, Uzakdoğu ziyareti kapsamındaki temasları sırasında, Kuzey Kore'yi caydırmayı amaçlayan yeni adımlar üzerinde anlaşmıştı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Kim Tae-hyo, Kuzey Kore'nin yedinci nükleer denemesine hazırlık olarak bir infilak cihazıyla bazı deneyler yaptığının anlaşıldığını, ancak nükleer testin önümüzdeki günlerde yapılma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Amerika ve Güney Kore, füze denemelerine yanıt olarak olarak canlı ateş tatbikatı yaptı. Tatbikatta Amerikan Ordusu Taktiksel Füze Sistemi (ATACMS) ve Güney Kore'nin Hyunmoo-2 SRBM sistemine ait satıhtan satıha atılan füzeler kullanıldı.

İki ülkenin orduları ayrıca Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un Kuzey Kore'nin silah denemelerine karşı aldığı sert tavrın bir göstergesi olarak, "fil yürüyüşü" formasyonundaki onlarca savaş uçağıyla askeri güç gösterisi sergiledi.

Yoon Suk-yeol'un selefi, liberal çizgideki Moon Jae-in, Kuzey Kore'yle iletişim kurma yaklaşımını benimsemiş, ancak bu yaklaşımın başarısız olması üzerine iktidardaki son günlerinde Kuzey Kore'nin bir dizi füze denemesi yapmasından sonra askeri gövde gösterisi yolunu tercih etmişti.

10 Mayıs'ta göreve başlayan Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon ise haftasonunda ABD Başkanı Biden'la yaptığı zirve görüşmelerinde, Amerika'nın ülkesiyle yaptığı ortak askeri tatbikatları ve Kuzey Kore'yi caydırmak için nükleer kapasiteli bombardıman uçağı, denizaltı ya da uçak gemisi gibi "stratejik varlıkların" sayısını arttırma sözü aldı.

Üç füze

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bugün Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'in bulunduğu Sunan bölgesinden üç füze fırlatıldığını bildirdi. Sunan'daki uluslararası havalimanı, füze denemelerinin merkezi haline gelmiş durumda.

Denemesi yapılan ilk füzenin Kuzey Kore'nin elindeki en büyük kıtalararası balistik füze olan Hwasong-17 olduğu anlaşılıyor. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Kim Tae-hyo, adı belirtilmeyen ikinci füzeninse fırlatıldıktan sonra düştüğünün anlaşıldığını söyledi. Kim, kısa menzilli üçüncü füzeyle ise Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kim, denemeye ilişkin açıklamasında, "Yeni hükümetimizin güvenlik hazırlıklılığını sınama ve Başkan Biden ayrıldıktan sonra Güney Kore ve Amerika'ya stratejik mesaj verme amacı taşıyan, siyasi niyeti olan bir hamle" ifadesini kullandı.

Seul'de bir askeri kaynak, Reuters haber ajansına, ikinci ve üçüncü füzelerin ilk kez 2019 yılında test edilen, alçak bir eğride ilerlediği için füze savunma sistemlerine yakalanmayan KN-23 SRBM füzeleri olduğunu söyledi.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, bugünkü denemede kıtalararası balistik düzenin 360 kilometre ila azami irtifa olarak 540 kilometre yükseklikte seyrettiğinin sanıldığını bildirdi.

Müttefiklere mesaj

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Japonya'dan dün gece ayrılan Başkan Biden'ın füze denemeleri hakkında bilgilendirildiğini söyledi. Amerika Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kore'ye "kışkırtıcı başka eylemlerden uzak durması ve sürdürülebilir ve nitelikli diyalog içine girmesi" çağrısında bulundu.

Japon yetkililer de denemeleri kınadı ve nükleer deneme de dahil Kuzey Kore'nin daha kışkırtıcı eylemlere girişebileceğini söyledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ve Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da yaptıkları telefon görüşmesinde, caydırıcı adımların güçlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler'den yeni bir karar tasarısının çıkarılmasının hızlandırılması için adım atma kararı aldıkları bildirildi.

