Kuzey Kore'den Bir Hafta Sonra Yeni Füze Denemesi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin doğu kıyısından iki kısa menzilli füze fırlattığını bildirdi. Pyongyang iki ay sessizlikten sonra ilk kez geçen hafta bir füze denemesi yapmıştı. Gözlemciler, Kuzey Kore’nin bir yandan nükleer programıyla ilgili diplomatik görüşmeler devam ederken, ABD’ye baskıyı arttırmayı amaçladığını savunuyor. Güney Kore genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada, füzelerin ikisinin de yaklaşık 30 bin metre yükseldiğini ve 250 kilometre kadar uçtuğunu bildirdi. Genelkurmay başkanlığı füze denemelerinin Kore yarımadasındaki gerginliği gidermeye yardımı olmayacağını açıkladı ve Pyongyang hükümetine bu tarz davranışlara son verme çağrısı yaptı. Kuzey Kore geçen hafta da iki kısa menzilli füzeyle deneme yapmış, füzeler 600’er kilometre menzil kat ettikten sonra denize düşmüştü. Denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği bildirildi. BM’nin 11 ayrı yaptırım uyguladığı Kuzey Kore’ye kısa menzilli füze denemesi yaptığı için yeni yaptırım uygulaması beklenmiyor. Yeni yaptırım teklifleri Kuzey Kore yalnızca uzun menzilli füze denemesi yaptığında kabul ediliyor.

Japonya Savunma Bakanı Takeşi Iwaya, füzelerin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgelerine ulaşmadığını bildirdi. Bununla birlikte füzelerin menzili ve rotası konusundaki incelemeler hala sürüyor. Kuzey Kore devlet medyası geçen haftaki denemelerin F-35 uçakları satın alan ve sınırda tatbikat düzenleyen Güney Kore’ye “ciddi uyarı” olduğunu bildirmişti. Pyongyang füze fırlatmadan birkaç saat önce, Başkan Donald Trump’ın, geçen ay iki Kore sınırındaki askersiz bölgede yaptığı kısa görüşmenin fotoğraflarını Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’a gönderdiği bildirilmişti. Askersiz bölgedeki görüşme Trump ve Kim arasındaki üçüncü görüşmeydi. Vietnam’daki ikinci görüşmede Kim, ülkesinin ana nükleer tesislerini kapatması karşılığında ABD’nin tüm yaptırımları kaldırması talebinde bulunmuş, ancak bu talep Trump tarafından reddedilmişti. Askersiz bölgede geçen ay yapılan görüşmede de iki lider nükleer görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaştı ancak şu ana kadar bir görüşme yapılmadı. Uzmanlara göre, Kuzey Kore ABD’den yaptırımları hafifletmesini ve karşılığında aşamalı bir silahsızlanma sürecine razı olmasını istiyor.