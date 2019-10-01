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Kuzey Kore'den Çin'e "daima yanınızdayız" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'den Çin'e "daima yanınızdayız" mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, "daima yanınızdayız" mesajı gönderdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Kim, Şi'ye gönderdiği tebrik mesajında, becerikli ve gayretli Çin halkının Çin Komunist Partisi (ÇKP) liderliğinde 70 yıldır kararlı bir mücadele verdiğini belirterek, "Partimiz, hükümetimiz ve halkımız, ÇKP'ye hükümetine ve halkına, ülkenin istikrarını ve temel çıkarlarını savunma ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlama çabalarında tam destek veriyor ve sosyalizmi savunma ve yüceltme yolunda daima yanınızda olacak." ifadelerini kullandı.

Kim, "Kuzey Kore ile Çin arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin, yeni dönemin ihtiyaçları ve iki ülkenin halklarının ortak arzusu doğrultusunda gün geçtikçe daha fazla canlılık kazanacağına dair kesin inancını" ifade etti.

- Çin Devlet Başkanı, 14 yıl sonra Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk devlet başkanı oldu

Çin, Kore Savaşı'nda NATO güçlerine karşı Kuzey Kore'ye destek vermişti.

Soğuk Savaş süresince ve sonrasında devam eden iyi ilişkiler Kuzey Kore'nin 2000'li yıllardan itibaren nükleer silahlanma çabalarına hız vermesi ve Çin'e de tehdit oluşturabilecek kıtalararası güdümlü füze denemelerine girişmesinin ardından bozulmuştu.

Çin-Kuzey Kore ilişkileri, Pyongyang yönetiminin ABD ve Güney Kore ile başlattığı diplomatik yakınlaşmayla 2017'den itibaren yeniden iyileşme yoluna girmişti. Bu süre içinde Kuzey Kore lideri Kim, üst düzey görüşmeler yapmak üzere Çin'e 4 ayrı ziyaret gerçekleştirmiş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de 20 Haziran'da Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaretle, 14 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret eden ilk Çin Devlet Başkanı olmuştu.

Pyongyang yönetiminin geçen ay, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 70. yıl dönümü vesilesiyle Çin Başbakanı Li Kıçiang'ı resmi ziyaret için ekimde ülkeye davet ettiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Şi Cinping

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