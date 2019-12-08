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Kuzey Kore’den ‘Çok Önemli Deneme’

08.12.2019 17:52 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, Pazar günü uzun menzilli füze fırlatma tesisinde çok önemli bir deneme yaptığını bildirdi

Kuzey Kore’den ‘Çok Önemli Deneme’

Kuzey Kore, Pazar günü uzun menzilli füze fırlatma tesisinde çok önemli bir deneme yaptığını bildirdi. Kuzey Kore geçen yıl ABD’yle yürüttüğü nükleer silahlardan arınma görüşmeleri sırasında kısmen devreden çıkarttığı tesisi, yeniden kurmaya başlamıştı.

Kuzey Kore daha önce de yıl sonuna kadar ABD’nin ekonomik yaptırımlarını hafifletmemesi halinde kendisine ‘‘yeni bir yol’’ arayacağı uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı’na göre Ulusal Savunma Bilimi Akademisi sözcülerinden biri, Sohae Uydu Fırlatma Sahası’nın Kuzey Kore’nin stratejik konumunu yakın gelecekte bir kez daha değiştirme konusunda etkili olacağını söyledi.

Kuzey Kore denemenin içeriğiyle ilgiliyse bilgi vermedi. Seul Uzak Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nden Uzman Kim Dong-yub, Kuzey Kore’nin kıtalar arası balistik füze için katı yakıtla çalışan motor denemesi yapmış olabileceğini belirtti.

Katı yakıt kullanımı silahların hareketliliğini arttırıyor ve fırlatmaya hazırlık süresini azaltıyor. Geçen yıllarda Kuzey Kore’nin kullandığı tüm uzun menzilli ya da uydu fırlatma roketleri sıvı yakıtla çalışıyordu.

CNN Cuma günü yaptığı haberde yeni uydu görüntülerinin Kuzey Kore’nin uydu fırlatma ve kıtalar arası balistik füze motorlarını denemeye başlıyor olabileceğine işaret ettiğini kaydetmişti.

Güney Kore Savunma Bakanı, Pazar günü yaptığı açıklamada, Güney Kore ve ABD’nin durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Cumartesi günü Başkan Donald Trump ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile ilgili gelişmeleri görüştü. İki lider konuyla ilgili yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı. Güney Kore’den yapılan açıklamada da iki liderin Başkan Trump’ın isteği ile 30 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı doğrulandı.

Denemenin yapıldığı Sohae fırlatma sahası Kuzey Kore’nin batısında önceki yıllarda da yasaklı uydu fırlatma faaliyetlerini yürüttüğü Tongchang-ri nükleer fırlatma tesisinde yer alıyor. Pyongyang’ın buradaki denemeleri uluslararası toplumun kınaması ve BM’nin burada yürütülen faaliyetlerin uzun menzilli füze faaliyetleri olduğu nedeniyle BM’nin koyduğu yaptırımların önünü açmıştı.

Kuzey Kore her ne kadar uydu fırlatma çalışmalarının barış yanlısı uzay geliştirme programına dahil olduğunu söylese de bilimadamları balistik füze ve uydu fırlatmada kullanılan füzelerin benzer gövde, motor ve teknolojiye sahip oldukları uyarısında bulunuyor.

Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, ilki geçen yıl Haziran ayında Singapur’da olmak üzere üç kez bir araya geldi. Ancak liderlerin Şubat ayında Vietnam’da yapılan ikinci buluşmasından bu yana nükleer diplomasi çıkmaza girmiş durumda. Bu görüşmede Amerika’nın Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları hafifletmemesi kararı anlaşmaya varılmasına engel olmuştu.

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