Kuzey Kore’den ‘Çok Önemli Deneme’

Katı yakıt kullanımı silahların hareketliliğini arttırıyor ve fırlatmaya hazırlık süresini azaltıyor. Geçen yıllarda Kuzey Kore’nin kullandığı tüm uzun menzilli ya da uydu fırlatma roketleri sıvı yakıtla çalışıyordu.

Kuzey Kore denemenin içeriğiyle ilgiliyse bilgi vermedi. Seul Uzak Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nden Uzman Kim Dong-yub, Kuzey Kore’nin kıtalar arası balistik füze için katı yakıtla çalışan motor denemesi yapmış olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı’na göre Ulusal Savunma Bilimi Akademisi sözcülerinden biri, Sohae Uydu Fırlatma Sahası’nın Kuzey Kore’nin stratejik konumunu yakın gelecekte bir kez daha değiştirme konusunda etkili olacağını söyledi.

Kuzey Kore daha önce de yıl sonuna kadar ABD’nin ekonomik yaptırımlarını hafifletmemesi halinde kendisine ‘‘yeni bir yol’’ arayacağı uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Kore, Pazar günü uzun menzilli füze fırlatma tesisinde çok önemli bir deneme yaptığını bildirdi. Kuzey Kore geçen yıl ABD’yle yürüttüğü nükleer silahlardan arınma görüşmeleri sırasında kısmen devreden çıkarttığı tesisi, yeniden kurmaya başlamıştı.

CNN Cuma günü yaptığı haberde yeni uydu görüntülerinin Kuzey Kore’nin uydu fırlatma ve kıtalar arası balistik füze motorlarını denemeye başlıyor olabileceğine işaret ettiğini kaydetmişti.

Güney Kore Savunma Bakanı, Pazar günü yaptığı açıklamada, Güney Kore ve ABD’nin durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Cumartesi günü Başkan Donald Trump ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile ilgili gelişmeleri görüştü. İki lider konuyla ilgili yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı. Güney Kore’den yapılan açıklamada da iki liderin Başkan Trump’ın isteği ile 30 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı doğrulandı.

Denemenin yapıldığı Sohae fırlatma sahası Kuzey Kore’nin batısında önceki yıllarda da yasaklı uydu fırlatma faaliyetlerini yürüttüğü Tongchang-ri nükleer fırlatma tesisinde yer alıyor. Pyongyang’ın buradaki denemeleri uluslararası toplumun kınaması ve BM’nin burada yürütülen faaliyetlerin uzun menzilli füze faaliyetleri olduğu nedeniyle BM’nin koyduğu yaptırımların önünü açmıştı.