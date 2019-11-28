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Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

ANKARA/SEUL (AA) - Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong vilayetinden Doğu Denizi'ne öğleden sonra iki füze ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, füzelerin türüne veya menziline ilişkin bilgi verilmezken, Güney Kore ordusunun bölgedeki durumu izlediği kaydedildi.

Olay, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı 13. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Pyongyang yönetimi son olarak 31 Ekim'de çoklu batarya kullanarak Kuzey Kore kıyılarından Doğu Denizi'ne 2 füze ateşlemişti.

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Doğu Denizi füze denemesi Güney Kore Kuzey Kore

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