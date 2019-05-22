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Kuzey Kore'den eski ABD Başkan Yardımcısı Biden'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA: - "(ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında) Söylediği şey, insan olarak temel niteliklerden yoksun bir ahmağın safsatası"

Kuzey Kore medyası, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, ülke lideri Kim Jong-un'u "diktatör" olarak nitelendiren sözlerine sert tepki gösterdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan yorum yazısında, ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiden aday adayı olan Joe Biden'ın bir kampanya konuşması sırasında Kuzey Kore liderini "diktatör ve tiran" olarak nitelendirmesine karşılık, "(Biden'ın) Söylediği şey, bırakın politikacı olmasını, insan olarak bile temel niteliklerden yoksun bir ahmağın safsatası" değerlendirmesinde bulunuldu.

Biden'in, "düşük zekalı bir ahmak" olarak adlandırıldığı yazıda, Kuzey Kore'nin, "ülkenin yüce liderliğini provoke etmeye cüret eden birini asla affetmeyeceği ancak bunun bedelini ödeteceği" ifadesi yer aldı.

Yazıda ayrıca "Biden, kendini en popüler aday olarak övüyor. Buna kuşlar bile güler." yorumu yapıldı.

Biden, hafta sonu düzenlediği seçim kampanyasında yaptığı konuşmada, ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi "diktatör ve tiranlara" kucak açmaması gerektiğini söylemişti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, nisan ayı sonunda, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiden aday adayı olduğunu resmen duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden Kuzey Kore

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