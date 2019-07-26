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Kuzey Kore'den füze açıklaması: Güney'e uyarı

26.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

Kuzey Kore son füze denemesinin Güney Kore için bir uyarı olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore'den füze açıklaması: Güney'e uyarı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise füze denemeleri ile ilgili olarak, "Bu tarz füzeleri herkes deniyor" ifadesini kullandı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Fox News kanalına yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin Perşembe günü gerçekleştirdiği iki füze testi ile ilgili ılımlı ifadeler kullandı. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ile aralarında iyi ilişkiler olduğuna değinen Trump, "Aslında küçük füzelerden başka bir şey denemediler. Bunlar herkesin test ettiği şeyler" dedi. Kuzey Kore ise yapılan testlerin Güney Kore'ye yönelik uyarı amacı taşıdığını duyurdu. Kuzey Kore kamu yayın kuruluşlarında, Güney Kore'nin silah envanterine yeni, modern silahlar kattığı belirtilerek, füze testlerinin bu duruma gösterilen bir tepki olduğu belirtildi. Devlet Başkanı Kim Jong Un da Güney Kore'nin dürüst davranmadığını öne sürerek, Seul'un bir yandan barıştan söz ederken, diğer taraftan perde arkasında son teknoloji silahlar edindiğini ve ortak tatbikatlarda bulunduğunu dile getirdi. Yayında ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katıldığı testte fırlatılan iki füzenin, yeni nesil güdümlü taktik füzeler olduğu bildirildi.

Panmunjom'daki tarihi buluşma

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin doğu sahillerinden açık denize fırlattığı füzelerin, yeni nesil balistik füzeler olduğunu ve yaklaşık 600 kilometre uçtuktan sonra denize düştüğünü duyurdu. Daha önce defalarca nükleer bomba testi de yapan Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapması Birleşmiş Milletler kararları ile aslında yasaklanmış durumda. Genelde karadan karaya fırlatılan söz konusu füzeler, konvasiyonel, kimyasal, biyolojik ve nükleer başlık taşıyabiliyor. Uzmanlara göre yapılan bu son füze denemesi ABD ile Güney Kore'nin önümüzdeki Ağustos ayında yapacağı ortak tatbikattan duyulan memnuniyetsizliği de ortaya koyuyor. Kuzey Kore yönetimi ayrıca kısa süre önce ABD ile üzerinde anlaştıkları müzakerelere yeniden başlama kararını gözden geçirebileceğini duyurdu. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim geçtiğimiz Haziran ayında, Kuzey ve Güney Kore'yi birbirinden ayıran Panmunjom sınır kapısında bir araya gelmiş ve bölgede nükleer silahsızlanmaya yönelik müzakerelere başlanmasına karar vermişlerdi.

dpa / ET, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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