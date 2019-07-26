Kuzey Kore'den füze açıklaması: Güney'e uyarı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise füze denemeleri ile ilgili olarak, "Bu tarz füzeleri herkes deniyor" ifadesini kullandı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Fox News kanalına yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin Perşembe günü gerçekleştirdiği iki füze testi ile ilgili ılımlı ifadeler kullandı. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ile aralarında iyi ilişkiler olduğuna değinen Trump, "Aslında küçük füzelerden başka bir şey denemediler. Bunlar herkesin test ettiği şeyler" dedi. Kuzey Kore ise yapılan testlerin Güney Kore'ye yönelik uyarı amacı taşıdığını duyurdu. Kuzey Kore kamu yayın kuruluşlarında, Güney Kore'nin silah envanterine yeni, modern silahlar kattığı belirtilerek, füze testlerinin bu duruma gösterilen bir tepki olduğu belirtildi. Devlet Başkanı Kim Jong Un da Güney Kore'nin dürüst davranmadığını öne sürerek, Seul'un bir yandan barıştan söz ederken, diğer taraftan perde arkasında son teknoloji silahlar edindiğini ve ortak tatbikatlarda bulunduğunu dile getirdi. Yayında ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katıldığı testte fırlatılan iki füzenin, yeni nesil güdümlü taktik füzeler olduğu bildirildi.