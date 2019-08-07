Kuzey Kore'den füzelerin uyarı olduğu açıklaması

Kuzey Kore, yeni füze denemelerinin ABD ve Güney Kore'ye uyarı niteliğinde olduğunu bildirdi.

Yonhap ajansının Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son yapılan kısa menzilli balistik füze denemelerinin ABD ile Güney Kore'ye birer uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in deneme atışının ortak askeri tatbikat yürüten ABD ve Güney Kore'ye uygun bir uyarı gönderme fırsatı olduğu ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin önceki gün başlattığı ortak tatbikatın taraflar arasında yürütülen barış görüşmelerine aykırı olduğunu açıklamıştı.

- Güney Kore ve ABD'den ortak askeri tatbikat

ABD ve Güney Kore arasında dün "19-2 Dong Maeng" ismi verilen ortak tatbikatın başladığı belirtilmişti. Müttefiklerin Kore Yarımadası'nda oluşabilecek beklenmedik durumlarla başa çıkma kabiliyetlerini geliştirme amacını taşıyan tatbikatın, 20 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "19-2 Dong Maeng" tatbikatının yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini ifade etmişti.

Kuzey Kore son 2 haftada 4 kısa menzilli füze denemesi yaptı.

