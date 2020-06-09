Kuzey Kore'den Güney Kore ile İrtibatı Kesme Kararı

Güney Kore’deki aktivistlerin ülkeye havadan yönetim karşıtı broşür atmasına tepki gösteren Kuzey Kore, Seul ile acil iletişim hattını keseceğini açıkladı. Pyongyang, geçen hafta sonunda da Güney Kore ile irtibat bürosunu kapatma tehdidinde bulunmuştu.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, bu adımın tüm iletişim kesilmesi yönünde ilk adım olduğunu duyurdu. KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Birleşik Cephe Departmanı Yardımcı Direktörü olan kız kardeşi Kim Yo-jong ve ve İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Chol dahil tüm hükümet yetkililerinin, Güney’e yönelik tüm adımlarının, düşmana yönelik olması için kararlı olduklarını bildirdi.

KCNA’in haberine göre Pyongyang, yarın öğlen irtibat bürosundaki acil iletişim hattı ile iki ülke ordusu ve başkanlık sarayları arasındaki kırmızı hattı kesecek.

KCNA, hafta sonu Pyongyang yönetiminden bir sözcünün de, "Halkımız, ülkeden kaçan vatan hainlerinin Kuzey Kore karşıtı broşürler atmasına ve Güney Koreli yetkililerin buna göz yummasına giderek daha fazla öfke duyuyor’’ dediğini aktarmıştı.