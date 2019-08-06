Kuzey Kore'den Güney Kore ve ABD ortak tatbikatı konusunda uyarı

SEUL (AA) - Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin dün başlattığı ortak tatbikatın taraflar arasında yürütülen barış görüşmelerine aykırı olduğunu belirterek bu durumun devamı halinde yeni bir yol arayışına gireceği uyarısında bulundu.

Yonhap ajansının Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore ile ABD'nin ortak tatbikatların, taraflar arasındaki barış görüşmelerine aykırı olduğu belirtildi.

"ABD ve Güney Koreli yetkililer ortak askeri tatbikatı haklı çıkarmak için her türlü numarayı çevirseler de bu tatbikatın saldırgan yapısı ne örtbas edilebilir ne de herhangi bir şekilde gizlenebilir." ifadesine yer verilen açıklamada, uyarılara kulak asılmadığı takdirde Pyongyang yönetiminin iki ülkeye "ağır bedel" ödeteceği tehdidinde bulunuldu.

Açıklamada, "Bizim (Kuzey Kore) meselelerin diyalog yoluyla çözümü konusundaki düşüncemiz değişmedi ancak düşmanca askeri hareketler devam ettiği sürece diyalog süreci daha da kestirilemez olacak." ifadesi kullanıldı.