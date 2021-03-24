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Kuzey Kore’den İki Füze Denemesi

24.03.2021 03:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı bir yetkili Kuzey Kore’nin haftasonunda iki kısa menzilli füze fırlattığını bildirdi, ancak Joe Biden yönetiminin yine de Pyongyang ile diyaloğa açık olduğunu kaydetti

Kuzey Kore’den İki Füze Denemesi

Amerikalı bir yetkili Kuzey Kore’nin haftasonunda iki kısa menzilli füze fırlattığını bildirdi, ancak Joe Biden yönetiminin yine de Pyongyang ile diyaloğa açık olduğunu kaydetti.

Biden yönetiminden iki yetkili Kuzey Kore’nin son füze faaliyetlerinin düşük etkili olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin füze testi yasağı kapsamına girmediğini belirtti.

Diğer iki Amerikalı yetkiliyse Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada Kuzey Kore’nin iki kısa menzilli füze fırlattığını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Başkan Joe Biden, Ohio ziyareti sırasında testlerle ilgili sorulan soruya ‘‘Duyduk ki çok şey değişmemiş’’ yanıtını verdi.

''Yönetim Kuzey Kore politikasını gözden geçiriyor''

Yönetimden üst düzey bir yetkili Biden yönetiminin Kuzey Kore politikasını tam kapsamlı gözden geçirmekte olduğunu, gelecek hafta da Japonya ve Güney Kore’nin ulusal güvenlik danışmanlarını ağırlayarak konuyu onlarla görüşeceğini kaydetti.

Reuters haber ajansına konuşan bir diğer yetkili de eski başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 2019 yılının Şubat ayında Hanoi’de yapılan nükleer zirvenin başarısız olmasının ardından Kuzey Kore’yle ABD arasında çok az temas olduğunu bildirdi.

ABD Savunma bakanlığı ise Kuzey Kore’nin füze denemeleriyle ilgili yorum yapmayı reddetti.

ABD ve Güney Kore arasında bu ay yapılan ortak askeri tatbikat Kuzey Kore tarafından tepki çekmişti. Tatbikatın kapsamı bu sene sınırlı tutulmuş ve bilgisayar simülasyonuyla yapılmıştı.

Üst düzey bir Kuzey Koreli diplomat ise geçen hafta yaptığı açıklamada ülkesinin ABD’nin diplomatik temas girişimlerine Washington’un düşmanca politikasını terk etmemesi halinde yanıt vermeyeceğini belirtmişti.

Kuzey Kore nükleer ve balistik programını 2020 yılı boyunca uluslararası yaptırımları ihlal ederek sürdürdü. Birleşmiş Milletler yaptırım gözlemcilerine göre Pyongyang bunu siber saldırılarla çaldığı 300 milyon dolar ile yaptı.

Pyongyang’a nükleer ve balistik füze programlarından dolayı BM tarafından 2006 yılından bu yana yaptırımlar uygulanıyor.

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