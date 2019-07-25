Kuzey Kore’den iki kısa menzilli füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli füze denediğini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Perşembe sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden ateşlenen füzelerin yaklaşık 430 kilometrelik bir yol kat ederek Japon Denizi olarak da bilinen Doğu Denizi'ne düştüğünü açıkladı. ABD hükümetinden bir yetkili de füze denemesi yapıldığını doğruladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kuzey Kore'ye "askeri gerilimi azaltmaya katkı sağlamayan eylemlerine son verme" çağrısı yaptı. Japonya Savunma Bakanı Takeşi İvaya da füze denemesinin "son derece üzücü" olduğunu söyledi. İvaya füzelerin Japon karasularına ulaşmadığını ifade etti.

Kuzey Kore en son mayıs başında iki kısa menzilli füzeyi test etmişti. ABD Başkanı Donald Trump füzelerin menzilinin kısa olduğuna dikkat çekmiş ve bu tür denemelerin Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ile geliştirdiği güven ilişkisine zarar veremeyeceğini vurgulamıştı.

Trump ile Kim haziran ayı sonunda iki Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya gelmişti. İki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda mutabık kalmıştı. Ancak kısa süre önce Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatının müzakereleri etkileyebileceğini açıklamıştı.