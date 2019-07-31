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Kuzey Kore'den iki yeni füze denemesi

31.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

Güney Kore, Kuzey Kore’nin iki yeni balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Kuzey Kore'den iki yeni füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin iki yeni balistik füze denemesi yaptığını açıkladı. Füzelerin Kuzey Kore’nin doğu kıyılarından ateşlendiği ve 250 kilometre boyunca havada kaldıktan sonra denize düştüğü belirtildi. Pyongyang’dan füze denemelerine son vermesini isteyen Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı denemelerin Kore Yarımadası’nda gerilimi azaltmaya hizmet etmediğini açıkladı.

Füzelerin sabaha karşı Vonsan kentinden fırlatıldığı belirtiliyor. Kuzey Kore 25 Temmuz Perşembe günü de aynı kentten iki kısa menzilli füze fırlatmıştı. Pyongyang ağustos ayında ABD ile askeri tatbikat yapmaya hazırlanan Güney Kore’yi "uyardıklarını" açıklamıştı. Her yıl yapılan tatbikat Kuzey Kore’nin tepkisini çekiyor. ABD’nin Güney Kore’de konuşlu 30 bin askeri bulunuyor.

Kuzey Kore uzun menzilli füze de dener mi?

Washington’daki düşünce kuruluşu Center for the National Interest güvenlik uzmanı Harry Kazianis tatbikat gerçekleşene kadar Kuzey Kore’nin başka füze denemeleri yapmasının beklenmesi gerektiğini söyledi. Kazianis tatbikat iptal edilmediği müddetçe Pyongyang'ın da askeri kapasitesini sergilemek ve gerilimi tırmandırmak isteyeceğini söyledi. Kazianis asıl sorunun Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un ABD kara sahasına ulaşabilecek uzun menzilli bir füzeyi deneyip denemeyeceği olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump 25 Temmuz tarihinde yapılan füze denemesi sonrasında bunun ülkesine yönelik bir uyarı olmadığı, iki Kore arasındaki sorunun bir parçası olduğu yorumunu yapmıştı. Trump’ın bu yorumu Güney Kore tarafından eleştiriyle karşılanmıştı. Korean Times gazetesi Trump’ın Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemelerine engel olmayacağını zira bu denemelerin ülkesini tehdit etmediğini yazdı.

Trump açıklamalarında sürekli olarak Kim ile iyi ilişkileri olduğunu ifade ediyor. Trump ile Kim haziran ayı sonunda iki Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya gelmişti. İki lider Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması için müzakerelerin başlatılması konusunda uzlaşmıştı.

AFP / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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