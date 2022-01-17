Kuzey Kore’den İki Yeni Füze Denemesi

Kuzey Kore’nin Pazartesi günü başkent Pyongyang’daki bir hava alanından kısa menzilli balistik füze olduğu sanılan iki füze fırlattığı belirtildi. Haberi ilk olarak Güney Kore ordusu verdi. Bu Kuzey Kore’nin bu ay yaptığı dördüncü balistik füze denemesi.

Japonya da Kuzey Kore’nin balistik füze fırlattığını bildirdi. Kabine sekreteri Hirokazu Matsuno, denemenin barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu söyledi. Çin ise tüm taraflara istikrarı koruma çağrısı yaptı.

Kuzey Kore’den art arda füze denemeleri

Nükleer silah sahibi Kuzey Kore iki haftadan kısa sürede üç füze denemesi daha yapmıştı. Kuzey Kore’den yapılan açıklamada bunların ikisinin yüksek hız ve manevra kapasitesine sahip ‘‘hipersonik füze’’ olduğu belirtilmişti. Kuzey Kore tarafından Cuma günü yapılan füze denemesinde ise kısa menzilli balistik füzeler tren vagonlarından fırlatılmıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pazartesi günkü füzelerin Pyongyang’daki Sunan hava sahasından fırlatılan iki adet kısa menzilli balistik füze olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore, orta menzilli Hwasong-12 füzelerini de Kim Jong Un’un katıldığı bir törenle 2017 yılında bu havaalanından fırlatmıştı.

Güney Kore, Pazartesi fırlatılan füzelerin 42 kilometre yükseklikte 380 km boyunca seyrettiğini belirtti.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishni, füzelerin Kuzey Kore’nin doğu kıyısı açıklarında okyanusa indiğini bildirdi. Açıklamada Kuzey Kore’nin bu fırlatış sıklığının füze teknolojisini geliştirmek için olduğunun sanıldığı belirtildi.

Kishi basına yaptığı açıklamada Kuzey Kore balistik füzelerinin uluslararası toplum için büyük problem teşkil ettiğini ve bu denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore’nin balistik füze fırlatmasını yasaklayan kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

ABD ordusu Hint-Pasifik Komutanlığı, füze denemelerinin ABD’ye veya müttefiklerine anlık tehdit oluşturmadığını ancak bu denemelerin Kuzey Kore’nin yasadışı silah programının istikrarsızlaştırıcı özelliğini gösterir nitelikte olduğunu söyledi.

Seul’daki Hankuk Üniversitesi’nden profesör Mason Richey, Kuzey Kore'nin art arda yaptığı füze denemelerinin, eğitimlerde ve gösterilerde kullanma konusunda kendini rahat hissetmeye yetecek kadar füzeye sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Uzman ayrıca bu fırlatışların füze kapasitesinin caydırıcılığına olan güveni de pekiştirdiğini kaydetti.

Kuzey Kore 2017’den bu yana uzun menzilli kıtalararası balistik füzelerini ya da nükleer silahlarını denemedi. Ancak 2019’da nükleer görüşmeler çıkmaza girince bir dizi kısa menzilli füze denemeye başladı.

Hipersonik füzeler de fırlatıldı

Kuzey Kore’nin son denediği kısa menzilli füzeler içinde savunma füzelerini aşmak için tasarlandığı sanılan hipersonik füzeler de var.

Richey, atılan her füzenin yaptırımların Kim rejimine ne kadar az etki ettiğini ve ABD’nin Kuzey Kore’ye kısa menzilli füze programı konusunda bedel ödetmede başarısız olduğunu gösterdiğini söyledi.

ABD’den kınama ve diyalog çağrısı

Kuzey Kore’nin fırlattığı son füzeler ABD tarafından hem kınama hem de diyalog çağrısını beraberinde getirdi. ABD yönetimi Kuzey Kore’nin son füze denemelerine yaptırımlarla karşılık verdi.

Başkan Joe Biden yönetimi Pyongyang’a ilk yaptırımlarını Çarşamba günü uyguladı ve BM Güvenlik Konseyi’ne çağrı yaparak bir dizi Kuzey Kore vatandaşıyla kurumlarının kara listeye alınmasını istedi. ABD, Kuzey Kore’ye diyalog masasına dönme çağrısını da yineledi.

Kuzey Kore füze denemelerinin egemenliğinden kaynaklanan savunma hakkı olduğunu söylüyor ve ABD’yi yeni yaptırımlarla kasti olarak çatışmayı arttırmakla suçluyor.

Cuma günü fırlatılan testler öncesinde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, ABD’nin diplomasi ve diyalogdan söz etmesine rağmen eylemlerinin izolasyon ve baskı ekseninde kaldığını söyledi.

Kuzey Kore’nin füze denemeleri ülkenin Covid-19 salgını nedeniyle sınırlarını kapatarak her zamankinden daha izole hale geldiği bir dönemde yapıldı. Kuzey Kore, Çin’le kara sınırındaki en azından bazı ticari geçişleri yeniden açmaya hazırlanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ile Kuzey Kore'yi birbirine bağlayan yük trenlerinin 2020 yılında Corona virüsü nedeniyle sınırların kapanmasından bu yana ilk kez yeniden seferlerine başladığını söyledi.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanlarından Zhao Tong, Kuzey Kore’nin nükleer programını dizginlemek için çok az gerekçesi olduğunu söyledi.

Uzman, Kim Jon Un’un ABD ile ilişkilerinde çok az ümidi olduğunu belirtti ve ‘‘Çin'in Kuzey Kore'ye sempati ABD’ye ise antipati duyması, Kuzey Kore'yi Çin'in uluslararası toplumun kendisini kınama çabalarını destekleme olasılığının düşük olduğunu düşünmeye teşvik edebilir’’ dedi.

Çin geçen hafta ABD’nin yeni yaptırımlarını eleştirmiş ancak tüm taraflara temkinli olma ve diyaloğa girme çağrısı yapmıştı.

