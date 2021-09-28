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Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne 'ne olduğu tespit edilemeyen bir cisim fırlattı'

28.09.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Salı günü ülkenin doğusunda denize doğru 'ne olduğu tespit edilemeyen bir cisim fırlattığını' söyledi.

Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne 'ne olduğu tespit edilemeyen bir cisim fırlattı'

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Salı günü ülkenin doğusunda denize doğru 'ne olduğu tespit edilemeyen bir cisim fırlattığını' söyledi.

Kuzey Kore, yaklaşık iki hafta önce de yeni tip bir uzun menzilli füze denemesi yapmıştı.

Güney Kore, Salı günü fırlatılan 'cisim' ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Japonya Savunma Bakanlığı da cismin 'balistik füze olabileceğini' ifade etti.

Test amaçlı olduğu düşünülen atış, Kuzey Kore'nin BM Büyükelçisi'nin Pazartesi günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından gerçekleşti.

Büyükelçi, ABD'ye seslenip Pyongyang'a karşı 'düşmanca politikalarına son vermeleri' çağrısı yaptı ve hiç kimsenin ülkenin kendini savunma ve silahlarını test etme hakkına engel olamayacağını söyledi.

Kuzey Kore, 13 Eylül'de yeni tip bir uzun menzilli füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Resmi haber ajansında yer alan haberlerde, iki deneme yapıldığı ve füzelerin 1500 kilometreden fazla mesafe kat ettikleri bildirildi.

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