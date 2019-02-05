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Kuzey Kore’den Japonya’ya sürpriz teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Kızılhaç Derneği, Japon Denizi’ne sürüklenen bir teknedeki Kuzey Koreli denizcileri kurtardığı için Japonya’ya teşekkür etti.Nükleer silahlanma iddiaları ve geçmişteki füze denemeleri nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen Japonya ve Kuzey Kore arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kuzey Kore Kızılhaç Derneği, Japon Denizi’ne sürüklenen bir teknedeki Kuzey Koreli denizcileri kurtardığı için Japonya’ya teşekkür etti.
Nükleer silahlanma iddiaları ve geçmişteki füze denemeleri nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen Japonya ve Kuzey Kore arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Japon basınına yansıyan haberlere göre, Kuzey Kore Kızılhaç Derneği, Ocak ayında Japon Denizi’ne sürüklenen bir teknedeki 6 Kuzey Koreli denizciyi güvenli bir şekilde teslim ettiği için Japonya’ya teşekkür etti. Kuzey Kore kamu yayıncısı KCNA’da yer aldığı belirtilen açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kızılhaç Merkez Komitesi, güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönebilmeleri için mürettebatımıza insani yardım sağlanması konusunda ilgili kanallar aracılığıyla teşekkür etti" ifadelerine yer verildiği ifade edildi.

Şaşırtan teşekkür
Geçtiğimiz yıl, kuzeyden geldiğine inanılan rekor sayıda ahşap tekne Japonya kara sularına sürüklenmiş, bazı tekneler ise karaya oturmuştu. Son olarak bu Ocak ayında, Japon Denizi’nde 6 Kuzey Koreli denizci kurtarılmış ve Kuzey Koreli yetkililere teslim edilmişti. Kuzey Kore’de tamamen devlet kontrolünde olduğu düşünülen Kızılhaç organizasyonunun teşekkür ifadesi Japonya’da şaşkınlıkla karşılandı. İki ülke arasındaki ilişkiler soğukluğunu koruyor.

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