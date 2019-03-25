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Kuzey Kore'den Japonya'ya yaptırım tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da, Kuzey Kore'ye uygulanan tek taraflı yaptırımları uzatacağı yönündeki haberler üzerine Japonya sert bir dille eleştirildi

Kuzey Kore, ülkeye uygulanan tek taraflı yaptırımların süresini uzatma yönünde hamlede bulunduğuna ilişkin haberler nedeniyle Japonya'ya tepki gösterdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan yorum yazısında, Japonya'nın, Kuzey Kore gemilerinin Japon limanlarına girişine getirilen bir yasağı ve ülkeye yönelik bir ticaret ambargosunu iki yıl uzatabileceğine dair basında çıkan haberler sert bir dille eleştirildi.

Yaptırımları uzatma yönündeki hamlenin, "gerçeğe dair karar almak için temel yetenek seviyesine dahi sahip olmayanların" bir eylemi olduğu yorumu yapılan yazıda, "Japonya, daha fazla yaptırımla yolumuzu engelleyebileceğini düşünüyorsa, bu bir aldanmadır." ifadesi kullanıldı.

Böyle bir kararın, Kore Yarımadası'nda gerilimi azaltma yönündeki çabalara "doğrudan meydan okuyan" bir hamle olduğunun ileri sürüldüğü yazıda, Tokyo'nun, "Pyongyang'a yönelik düşmanca politikası nedeniyle bölgedeki barış sürecinde yer almak için artık bir pozisyonu olmadığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Basında geçen hafta, Japonya'nın, Kuzey Kore’ye uygulanan bir ticaret ambargosunu ve Kuzey Koreli gemilerin Japon limanlarına girişine getirilen yasağı iki yıl uzatacağı yönünde haberler yer almış ve hükümetin, ilerleyen günlerde bu konudaki kararı, bir kabine toplantısında oylamasının beklendiği aktarılmıştı.

- Japonya, BM'ye Kuzey Kore önergesi sunmaktan vazgeçmişti

Japonya hükümeti, 13 Mart'ta, BM İnsan Hakları Konseyi'ne 2007 yılından 2018'e kadar Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ortaklaşa sunduğu Kuzey Kore'ye yönelik bir önergeyi sunmayacağını belirtmişti.

Japonya Kabine Başsekreteri Yoshihide Suga, BM'ye, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınayan bir önerge sunmama yönündeki sonuca, geçen ay sonunda yapılan ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinin sonuçları ile Kuzey Kore tarafından kaçırıldığı iddia edilen Japon vatandaşları ve (Kuzey Kore ile ilgili) diğer konular etrafındaki durumlarla ilgili yapılan kapsamlı incelemenin ardından vardıklarını ifade etmişti.

Japonya'nın, nükleer ve füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması ve ABD dahil uluslararası toplumla birlikte çalışma konusundaki duruşunda bir değişiklik olmadığını vurgulayan Suga, Tokyo'nun, Pyongyang'ı ülkedeki insan hakları durumunu iyileştirmeye teşvik etmeye devam edeceğini söylemişti.

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Japonya Kuzey Kore

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