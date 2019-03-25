Kuzey Kore'den Japonya'ya yaptırım tepkisi

Kuzey Kore, ülkeye uygulanan tek taraflı yaptırımların süresini uzatma yönünde hamlede bulunduğuna ilişkin haberler nedeniyle Japonya'ya tepki gösterdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan yorum yazısında, Japonya'nın, Kuzey Kore gemilerinin Japon limanlarına girişine getirilen bir yasağı ve ülkeye yönelik bir ticaret ambargosunu iki yıl uzatabileceğine dair basında çıkan haberler sert bir dille eleştirildi.

Yaptırımları uzatma yönündeki hamlenin, "gerçeğe dair karar almak için temel yetenek seviyesine dahi sahip olmayanların" bir eylemi olduğu yorumu yapılan yazıda, "Japonya, daha fazla yaptırımla yolumuzu engelleyebileceğini düşünüyorsa, bu bir aldanmadır." ifadesi kullanıldı.

Böyle bir kararın, Kore Yarımadası'nda gerilimi azaltma yönündeki çabalara "doğrudan meydan okuyan" bir hamle olduğunun ileri sürüldüğü yazıda, Tokyo'nun, "Pyongyang'a yönelik düşmanca politikası nedeniyle bölgedeki barış sürecinde yer almak için artık bir pozisyonu olmadığı" değerlendirmesinde bulunuldu.