Kuzey Kore'den John Bolton'a tepki

ANKARA/SEUL (AA) - Kuzey Kore, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı, ülkenin kısa menzilli füze denemelerine ilişkin yorumu nedeniyle sert sözlerle eleştirdi.

Yonhap ajansının Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Kuzey Kore'nin bu ayın başında yaptığı kısa menzilli füze denemelerinin 'şüphesiz şekilde' Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiği" yönündeki sözleri nedeniyle Bolton'ı "savaş çığırtkanı" ve "güvenliği yıkan danışman" olarak nitelendirdi.

Sözcü yaptığı açıklamada, BMGK kararlarının, "daha önce defalarca belirttikleri gibi, ülkenin bekasını ve gelişme hakkını inkar etmek" anlamına geldiğini savunarak, bahsi geçen bu kararları "hiçbir zaman kabul etmediklerini ve bunlarla tutsak olmayacaklarını" belirtti.

Sözcü, "Askeri hamlelerimiz kimseyi hedef almıyor ya da kimseyi tehlike altına sokmuyor. Fakat Bolton, BMGK kurallarını ihlal ettiğimiz yönünde ısrar ederek, kuşkusuz sıradan insanlardan farklı bir zihniyete sahip olduğunu gösteriyor." yorumunu yaptı.