Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nın bitirilmesi için deklarasyon çağrısı

Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın bitişini resmi olarak ilan edecek bir deklarasyonun imzalanması için ABD ve Güney Kore'ye çağrıda bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Silahsızlanma ve Barış Enstitüsünün Başkanı Kim Yong-kuk, bakanlığın internet sayfasında yayımladığı yazıda, ABD ile karşılıklı güven ilişkisinin tesis edilmesi ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için taraflar arasında Kore Savaşı'nın resmi olarak sona erdiğini ilan edecek deklarasyonun imzalanması gerektiğini belirtti.

Kim, yazısında, tarafların barış anlaşmasına varmalarının uzun zaman alabileceğini ancak savaşın bitimini ilan eden bir deklarasyonun nükleer silahsızlanma ve barış müzakerelerine zemin oluşturabileceğini savundu.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmasının sebebinin ABD'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırım ve izolasyon siyaseti olduğunu ifade eden Kim, savaşın sonunun ilan edilmesiyle barış için gerekli güvenin sağlanabileceğini kaydetti.