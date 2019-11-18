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Kuzey Kore'den kritik dönemde askeri tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:54 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'den kritik dönemde askeri tatbikat

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi için ortak askeri tatbikatı ertelediği bir dönemde, hava indirme tatbikatı düzenledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, paraşüt birliklerinin katıldığı tatbikatı yerinde izledi.

Ajans, Kim'in tatbikata katılan askerlerle çektirdiği fotoğrafları yayımladı.

Tatbikatın ABD ile Güney Kore'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yeniden başlatılmasına fırsat tanımak üzere bu ay sonunda yapılması planlanan ortak hava tatbikatını ertelemesinin ardından düzenlenmesi dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, dün Güney Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları Tayland'da düzenledikleri ortak basın toplantısında ortak hava tatbikatını ertelediklerini duyurmuştu.

Bakan Esper, "Bu kararı, diplomasi ve barışın gelişmesine olanak veren bir ortama katkı sağlaması için bir iyi niyet jesti olarak aldık. Pyongyang'ı da aynı şekilde iyi niyet göstererek koşulsuz ve tereddütsüz müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da pazar günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore lideri Kim'e nükleer görüşmelere geri dönme çağrısı yapmıştı. Trump, mesajında, "Acele etmelisin ve anlaşmayı sağlamalısın. Yakında görüşürüz." diye yazmıştı.

- Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için Trump-Kim zirveleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen Trump ve Kim, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

- Pyongyang-Washington nükleer görüşmeleri ilk gününde kesilmişti

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe, "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyetlerinin olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong-gil, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek, Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD askeri tatbikat Güney Kore Kuzey Kore

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