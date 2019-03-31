Kuzey Kore, geçen ay İspanya'nın başkenti Madrid'deki büyükelçilik binasına yapılan baskını "vahim bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore basınına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, şubat ayında Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine yapılan baskının "vahim bir terör saldırısı" olduğu ifade ederek, bunun uluslararası yasaların çiğnenmesi anlamına geldiğini bildirdi.

Sözcü, olayla ilgili soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine, 22 Şubat'ta bir grubun baskın düzenlediği ve içerideki personeli en az 4 saat rehin aldığı ileri sürülmüştü. Olayın, binadan kaçmayı başaran Kuzey Koreli bir kadın diplomatın İspanyol polisinden yardım istemesiyle ortaya çıktığı belirtilmişti.

Olaya müdahale eden polis ekibinin, büyükelçiliğe giderek durumu araştırdığı, polisin büyükelçiliğe girmesinden kısa süre sonra garajdan iki aracın hızla uzaklaştığı ve rehin alındıkları iddia edilen büyükelçilik personelinin de hemen sokağa çıktığı bildirilmişti.